https://arabic.sputniknews.com/20220621/هشام-النجار-نحن-في-أزهى-عصور-التعاون-بين-مصر-وروسيا-1063988659.html

هشام النجار: نحن في أزهى عصور التعاون بين مصر وروسيا

هشام النجار: نحن في أزهى عصور التعاون بين مصر وروسيا

تواجه روسيا اليوم، تحدّيات اقتصادية كبيرة جرّاء سيل العقوبات الغربية الذي انهار عليها بهدف إضعاف قوتها ووجودها في الساحة العالمية كقوة عظمى. خاصة تلك المتعلقة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T13:11+0000

2022-06-21T13:11+0000

2022-06-21T13:11+0000

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نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ألتيكس"، ونائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، هشام النجّار، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" عن التحدّيات التي تواجهها مصر في تصدير المواد الزراعية إلى روسيا، في هذه الفترة وخلال هذه الأزمة، قال:"أعتقد إنه على العكس تماما، كان هناك زيادة كبيرة في الصادرات المصرية للسوق الروسية في الفترة الماضية، وهذه الزيادة كان مضمونها جيدا جدا، ولكن كان هناك مشكلة كبيرة في اللوجستيات والتحويلات المالية التي كانت كعامل صعب وعائق لكن تخطيناها وأعتقد أننا لم نشهد تقليلا للمحصول المصري".وأشار النجّار إلى أنهم كقطاع خاص يبحثون عن الأرباح، حيث "من الأكيد والأساسي، أنّه إذا كانت الأسعار والبضاعة جيدة والتكلفة ثابتة ومتحكّمين فيها، ولكن إن كان هناك منافسين من دول أخرى توفر نفس المنتج أكيد سيكون الأمر صعبا، لكن نحن دورنا هو أن تكون منتوجاتنا وكلفتنا مضبوطة، حتى نوفّر للشعب الروسي المنتوج".وأضاف النجّار لوكالة "سبوتنيك": "أساسا هدفنا هو توفير الغذاء، يعني أي تضارب مصالح لها علاقة بالحروب والسياسية من الضروري أن لا تؤثر على الشعوب، ودورنا هو توفير الغذاء والمنتوج للشعوب".كما أشار النجّار إلى أن "الشعب الروسي يطلب المنتجات المصرية وأولها هو البطاطس طبعا، والموالح والحمضيات من البرتقال واليوسفي والليمون، وأيضا العنب والرمّان وكذلك البصل و الجزر والملفوف".وردا على سؤالنا له حول أهم ما تم بحثه خلال المنتدى الاقتصادي الدّولي، قال النجّار: "إننا نسعى من خلال هذا المنتدى إلى تذليل العقبات فيما يخص اللوجستيات، فهذا أكبر شيئ نحن بحاجة إليه للوصول إلى حل".وحول تقييمه للتعاون بين مصر وروسيا، قال النجّار: "نحن في أزهى عصور التعاون بين البلدين ومن المفروض أن نستفيد من ذلك".

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