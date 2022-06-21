https://arabic.sputniknews.com/20220621/هل-وصل-الصراع-بين-إيران-وإسرائيل-إلى-المواجهة-المباشرة-1063977678.html
هل وصل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المواجهة المباشرة
هل وصل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المواجهة المباشرة
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين أن إسرائيل كثفت عملياتها ضد المنشآت النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة الإيرانية، في حين أعلنت إسرائيل أنها... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:06+0000
2022-06-21T11:06+0000
2022-06-21T11:06+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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هل وصل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المواجهة المباشرة
هل وصل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المواجهة المباشرة
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إسرائيل صعدت حملة هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأن هذه الهجمات جزء من استراتيجية جديدة سميت "عقيدة الأخطبوط".فهل تنوي إسرائيل مهاجمة إيران بشكل مباشر؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور محمد الكحلاوي:ويضيف الكحلاوي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل وصل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المواجهة المباشرة
تابعنا عبر
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين أن إسرائيل كثفت عملياتها ضد المنشآت النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة الإيرانية، في حين أعلنت إسرائيل أنها بصدد بناء تحالف للدفاع الجوي بقيادة أميركية.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إسرائيل صعدت حملة هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأن هذه الهجمات جزء من استراتيجية جديدة سميت "عقيدة الأخطبوط".
فهل تنوي إسرائيل مهاجمة إيران بشكل مباشر؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور محمد الكحلاوي:
"تحاول إسرائيل دائماً أن تضرب العمق الإيراني، إلا أنها تتردد كونها لا تستطيع ذلك مع كبر مساحة إيران الشاسعة، وهي تريد اليوم تحقيق ذلك بمساعدة بعض الدول العربية، فالولايات المتحدة نفسها لم تتجرأ على القيام بذلك، فكيف بإسرائيل التي تستطيع إيران ضرب عمقها في أي وقت، وأعتقد أن الموضوع لا يتعدى كونه تصعيدا إعلاميا، فإسرائيل لن تقوم بضرب إيران، لأنها تعلم أن رد إيران حاسم وسريع، إلا في حال حصول إسرائيل على مساعدة دول عربية، فهناك تحالف يتشكل من الأردن ومصر وبعض الدول الخليجية، وحتى العراق مدعو لهذا التحالف، لذا تقوم إسرائيل اليوم بعملية تأجيج الشارع الإيراني، من أجل أضعاف الحكومة الإيرانية ليتم بعدها ضرب العمق الإيراني".
"سيكون العراق أكبر المتضررين في حال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، كونه يمثل نقطة التقاء البلدين، لذا ينبغي على بغداد أن تأخذ جانب الحياد وألا تتدخل في هذا الموضوع، وكذلك على الدول العربية أن تبتعد عن الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ أن أي مواجهة بين إسرائيل وإيران سوف تقضي على آمال المنطقة التي تجلس على بركان ساخن، كما أن الدول الخليجية تقف على حدود إيران، ما يجعلها في المواجهة المباشرة معها، وهذا الأمر كذلك ستكون له تداعيات عالمية لما يمثله الخليج من مصدر عالمي مهم للطاقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...