https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-التجارة-السعودي-توقيع-14-اتفاقية-جديدة-مع-مصر-خلال-زيارة-ولي-العهد--1063960945.html
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد
أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه تم اليوم الثلاثاء، توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:44+0000
2022-06-21T09:44+0000
2022-06-21T09:44+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_64795a083784a6743b9496082ef1ac5d.jpg
وحسب ما نشر موقع العربية. نت السعودي، فقد تضمنت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء أمس الاثنين، توقيع اتفاقيات وصفقات بين القطاع الخاص في البلدين. وتتضمن المجالات التي تم توقيع اتفاقيات فيها البترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وحسب اتحاد الغرف السعودية، بين السعودية ومصر 160 اتفاقية ثنائية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 54 مليار ريال حسب إحصاءات 2021. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_448c53baf802dbba6dfb903d07bb217b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد
تابعنا عبر
أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه تم اليوم الثلاثاء، توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية.
وحسب ما نشر موقع العربية. نت السعودي
، فقد تضمنت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء أمس الاثنين، توقيع اتفاقيات وصفقات بين القطاع الخاص في البلدين.
وتتضمن المجالات التي تم توقيع اتفاقيات فيها البترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب اتحاد الغرف السعودية، بين السعودية ومصر 160 اتفاقية ثنائية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 54 مليار ريال حسب إحصاءات 2021.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.