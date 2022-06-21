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https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-التجارة-السعودي-توقيع-14-اتفاقية-جديدة-مع-مصر-خلال-زيارة-ولي-العهد--1063960945.html
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد
أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه تم اليوم الثلاثاء، توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:44+0000
2022-06-21T09:44+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب ما نشر موقع العربية. نت السعودي، فقد تضمنت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء أمس الاثنين، توقيع اتفاقيات وصفقات بين القطاع الخاص في البلدين. وتتضمن المجالات التي تم توقيع اتفاقيات فيها البترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وحسب اتحاد الغرف السعودية، بين السعودية ومصر 160 اتفاقية ثنائية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 54 مليار ريال حسب إحصاءات 2021. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
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أخبار السعودية اليوم

وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية جديدة مع مصر خلال زيارة ولي العهد

09:44 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه تم اليوم الثلاثاء، توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية.
وحسب ما نشر موقع العربية. نت السعودي، فقد تضمنت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء أمس الاثنين، توقيع اتفاقيات وصفقات بين القطاع الخاص في البلدين.
وتتضمن المجالات التي تم توقيع اتفاقيات فيها البترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب اتحاد الغرف السعودية، بين السعودية ومصر 160 اتفاقية ثنائية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 54 مليار ريال حسب إحصاءات 2021.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
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