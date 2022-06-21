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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-الدفاع-الإيطالي-الأمن-الجماعي-هو-أولويتنا-المطلقة-1063944486.html
وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة
وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الثلاثاء، أن "الأمن الجماعي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في ​أوكرانيا​ بات من أولويتنا المطلقة، حيث... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T05:25+0000
2022-06-21T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واعتبر غويريني خلال تصريح صحفي عقب لقاء مع نظيره الروماني، فاسيلي دينكو، أن "مهمة ​الاتحاد الأوروبي​ يجب أن تكون دفع الأطراف نحو ​المفاوضات​ بين موسكو وكييف".ولفت وزير الدفاع الإيطالي، في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في العاصمة الإسبانية ​مدريد​ نهاية الشهر الجاري، إلى أن "بلاده ستدعم الحاجة إلى زيادة تعزيز الوجود المتقدم بقوات قادرة ومدربة لضمان مزيد من المرونة في مواجهة التهديدات".وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.
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العالم

وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة

05:25 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الثلاثاء، أن "الأمن الجماعي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في ​أوكرانيا​ بات من أولويتنا المطلقة، حيث يتمثل هدف حلف شمال الأطلسي (​الناتو​) من خلال ثلاث مهام أساسية هي الردع والدفاع ومنع الأزمات وإدارتها، بالإضافة إلى الأمن التعاوني".
واعتبر غويريني خلال تصريح صحفي عقب لقاء مع نظيره الروماني، فاسيلي دينكو، أن "مهمة ​الاتحاد الأوروبي​ يجب أن تكون دفع الأطراف نحو ​المفاوضات​ بين موسكو وكييف".
ولفت وزير الدفاع الإيطالي، في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في العاصمة الإسبانية ​مدريد​ نهاية الشهر الجاري، إلى أن "بلاده ستدعم الحاجة إلى زيادة تعزيز الوجود المتقدم بقوات قادرة ومدربة لضمان مزيد من المرونة في مواجهة التهديدات".
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.
ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.
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