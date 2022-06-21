https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-الدفاع-الإيطالي-الأمن-الجماعي-هو-أولويتنا-المطلقة-1063944486.html
وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة
وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الثلاثاء، أن "الأمن الجماعي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بات من أولويتنا المطلقة، حيث... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T05:25+0000
2022-06-21T05:25+0000
2022-06-21T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049283804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d73c29107e77ff1511ebb4884543bc7.jpg
واعتبر غويريني خلال تصريح صحفي عقب لقاء مع نظيره الروماني، فاسيلي دينكو، أن "مهمة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون دفع الأطراف نحو المفاوضات بين موسكو وكييف".ولفت وزير الدفاع الإيطالي، في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية الشهر الجاري، إلى أن "بلاده ستدعم الحاجة إلى زيادة تعزيز الوجود المتقدم بقوات قادرة ومدربة لضمان مزيد من المرونة في مواجهة التهديدات".وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049283804_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed8680c62bb04e1e697b65639cfcfb76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي هو أولويتنا المطلقة
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الثلاثاء، أن "الأمن الجماعي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بات من أولويتنا المطلقة، حيث يتمثل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال ثلاث مهام أساسية هي الردع والدفاع ومنع الأزمات وإدارتها، بالإضافة إلى الأمن التعاوني".
واعتبر غويريني خلال تصريح صحفي
عقب لقاء مع نظيره الروماني، فاسيلي دينكو، أن "مهمة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون دفع الأطراف نحو المفاوضات بين موسكو وكييف".
ولفت وزير الدفاع الإيطالي، في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية الشهر الجاري، إلى أن "بلاده ستدعم الحاجة إلى زيادة تعزيز الوجود المتقدم بقوات قادرة ومدربة لضمان مزيد من المرونة في مواجهة التهديدات".
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف تعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.
ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي
سيواصلان تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.