https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-الرئيس-الإندونيسي-يلتقي-بوتين-في-الـ-30-من-يونيو-خلال-زيارة-لموسكو-1063984505.html
وزير: الرئيس الإندونيسي يلتقي بوتين في الـ 30 من يونيو خلال زيارة لموسكو
وزير: الرئيس الإندونيسي يلتقي بوتين في الـ 30 من يونيو خلال زيارة لموسكو
أعلنت إندونيسا أن لقاء مرتقبا بين الرئيس جوكو ويدودو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم في الـ30 من يونيو/ حزيران، الجاري، بالعاصمة الروسية موسكو. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:25+0000
2022-06-21T12:25+0000
2022-06-21T12:25+0000
روسيا
أخبار إندونيسيا
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ووفقا لتصريحات له، نقلتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، أكد وزير التنسيق الإندونيسي للسياسة والقانون والشؤون الأمنية محمد محفوظ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو في الـ 30 من يونيو.وقال ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الإندونيسي يعتزم الاجتماع مع بوتين خلال زيارته: "نعم، هذه الزيارة في جدول الرئيس".وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "جاكرتا" الإخبارية نقلاً عن مصدر حكومي أن ويدودو سيكون في "مهمة للأمم المتحدة" لإقناع بوتين بالسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها ومناقشة قمة مجموعة العشرين المقبلة.ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/إندونيسيا-تقول-إن-بعض-أعضاء-بمجموعة-العشرين-قلقون-من-التبعات-الاقتصادية-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061429339.html
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روسيا, أخبار إندونيسيا
وزير: الرئيس الإندونيسي يلتقي بوتين في الـ 30 من يونيو خلال زيارة لموسكو
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أعلنت إندونيسا أن لقاء مرتقبا بين الرئيس جوكو ويدودو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم في الـ30 من يونيو/ حزيران، الجاري، بالعاصمة الروسية موسكو.
ووفقا لتصريحات له، نقلتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية
، أكد وزير التنسيق الإندونيسي للسياسة والقانون والشؤون الأمنية محمد محفوظ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو في الـ 30 من يونيو.
وقال ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الإندونيسي يعتزم الاجتماع مع بوتين
خلال زيارته: "نعم، هذه الزيارة في جدول الرئيس".
وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "جاكرتا" الإخبارية نقلاً عن مصدر حكومي أن ويدودو سيكون في "مهمة للأمم المتحدة" لإقناع بوتين بالسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها ومناقشة قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وتتولى إندونيسيا الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، وتستضيف القمة المقبلة للمجموعة في بالي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة
فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.