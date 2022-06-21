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https://arabic.sputniknews.com/20220621/وسائل-إعلام-الناتو-يواجه-صعوبات-بشأن-عضوية-السويد-وفنلندا-1063997261.html
وسائل إعلام: "الناتو" يواجه صعوبات بشأن عضوية السويد وفنلندا
وسائل إعلام: "الناتو" يواجه صعوبات بشأن عضوية السويد وفنلندا
أفادت صحيفة "سوزجو" التركية بأن حلف شمال الأطلسي لا يتمكن من تجاوز صعوبات متعلقة بمسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل قبل قمّة مدريد، في إشارة إلى عدم تحقيق... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:09+0000
2022-06-21T15:09+0000
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كما ذكرت وكالة "المونيتور" الأمريكية من جانبها، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "بالرغم من محاولات التغلب على القضايا القائمة في مستهل قمّة الحلف المقرر عقدها في مدريد الإسبانية الأسبوع المقبل، فإن دول التكتل لم تمض قدما في المفاوضات مع تركيا حول طلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف".في الإطار، أشارت الوكالة إلى أنّ "رئيس الوفد التركي للمباحثات مع الناتو إبراهيم كالين لا يعتبر قمة الحلف في مدريد موعدا نهائيا"، موضحة أن "السلطات التركية لم تقدم أي آراء واضحة حيال عضوية هاتين الدولتين الاسكندنافيتين".وكان من المتوقع أن يصادق قادة الدول الثلاثين في خضم القمة على طلب عضوية السويد وفنلدا.
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وسائل إعلام: "الناتو" يواجه صعوبات بشأن عضوية السويد وفنلندا

15:09 GMT 21.06.2022
مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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أفادت صحيفة "سوزجو" التركية بأن حلف شمال الأطلسي لا يتمكن من تجاوز صعوبات متعلقة بمسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل قبل قمّة مدريد، في إشارة إلى عدم تحقيق أي تقدم خلال المباحثات الثلاثية في بروكسل.
كما ذكرت وكالة "المونيتور" الأمريكية من جانبها، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "بالرغم من محاولات التغلب على القضايا القائمة في مستهل قمّة الحلف المقرر عقدها في مدريد الإسبانية الأسبوع المقبل، فإن دول التكتل لم تمض قدما في المفاوضات مع تركيا حول طلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف".
في الإطار، أشارت الوكالة إلى أنّ "رئيس الوفد التركي للمباحثات مع الناتو إبراهيم كالين لا يعتبر قمة الحلف في مدريد موعدا نهائيا"، موضحة أن "السلطات التركية لم تقدم أي آراء واضحة حيال عضوية هاتين الدولتين الاسكندنافيتين".
وكان من المتوقع أن يصادق قادة الدول الثلاثين في خضم القمة على طلب عضوية السويد وفنلدا.
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