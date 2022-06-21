https://arabic.sputniknews.com/20220621/وكالة-أمريكية-كييف-تنفق-6-مليارات-دولار-شهريا-ومساعدات-واشنطن-لا-تكفيها-1064006542.html
وكالة أمريكية: كييف تنفق 6 مليارات دولار شهريا ومساعدات واشنطن لا تكفيها
وكالة أمريكية: كييف تنفق 6 مليارات دولار شهريا ومساعدات واشنطن لا تكفيها
قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تنفق ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار شهريا لتمويل العمليات الحكومية خلال... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T17:54+0000
2022-06-21T17:54+0000
2022-06-21T17:54+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت باور خلال تصريحات في البنك الدولي: "معدل الحرق (الإنفاق) لهذه الحكومة التي يتعين عليها إدارة هذه الحرب هو في آخر تقدير؛ أعتقد أنه يتراوح بين خمسة وستة مليارات دولار في الشهر".وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا 7.5 مليار دولار لدعم ميزانيتها الحكومية، لكن ذلك لن يكون كافيا.وقع الرئيس جو بايدن على قانون جديد لمساعدة أوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار في أواخر مايو/ أيار، ويصرح للبنتاغون بنحو 20 مليار دولار لإنفاقها على المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.سيوفر القانون أيضا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، وأكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط عملية عسكرية في أوكرانياتهدف إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والاضطهاد من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.اعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/باريس-الدول-الأوروبية-تتوصل-إلى-توافق-كامل-بشأن-منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1063991666.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة أمريكية: كييف تنفق 6 مليارات دولار شهريا ومساعدات واشنطن لا تكفيها
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قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تنفق ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار شهريا لتمويل العمليات الحكومية خلال الصراع المستمر.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت باور خلال تصريحات في البنك الدولي: "معدل الحرق (الإنفاق) لهذه الحكومة التي يتعين عليها إدارة هذه الحرب هو في آخر تقدير؛ أعتقد أنه يتراوح بين خمسة وستة مليارات دولار في الشهر".
وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا 7.5 مليار دولار لدعم ميزانيتها الحكومية، لكن ذلك لن يكون كافيا.
وقع الرئيس جو بايدن على قانون جديد لمساعدة أوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار في أواخر مايو/ أيار، ويصرح للبنتاغون بنحو 20 مليار دولار لإنفاقها على المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.
سيوفر القانون أيضا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، وأكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.
بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط عملية عسكرية في أوكرانياتهدف إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والاضطهاد من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
اعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.