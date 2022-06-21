https://arabic.sputniknews.com/20220621/وكالة-إيرانية-تنشر-فيديو-اقتراب-زوارق-الحرس-الثوري-بشكل-غير-مسبوق-من-سفينة-أمريكية-في-الخليج-1063987479.html
وكالة إيرانية تنشر فيديو اقتراب زوارق للحرس الثوري بشكل "غير مسبوق" من سفينة أمريكية في الخليج
وكالة إيرانية تنشر فيديو اقتراب زوارق للحرس الثوري بشكل "غير مسبوق" من سفينة أمريكية في الخليج
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد توثق مواجهة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:42+0000
2022-06-21T12:42+0000
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وقالت وكالة أنباء SNN الطلابية الإيرانية، تعليقا على الفيديو، إن "زوارق الحرس الثوري تقترب بشكل غيرمسبوق من سفينة أمريكية في الخليج".وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف، في وقت سابق أمس الاثنين، عن "اقتراب 3 زوارق إيرانية من سفينتين أمريكيَّتين في منطقة الخليج بشكلٍ خطير".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولٍ عسكري أمريكي، قوله إن "الزوارق الإيرانية حوّلت اتجاهها بعدما أصدرت إحدى السفن إشارة تحذير"، مضيفا أن "سلوك البحرية الإيرانية زاد من مخاطر سُوء التقدير والاصطدام".وختم المسؤول العسكري بالقول إن "الأمريكيين سيُواصلون الطيران والإبحار في أي منطقة يسمح بها القانون الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الحادث، استمر لحوالي ساعة.وذكرت الصحيفة، أن "سفينة الدورية USS Sirocco الأميركية، كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة USNS Choctaw County، تعبر المياه الخليجية عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما".
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة إيرانية تنشر فيديو اقتراب زوارق للحرس الثوري بشكل "غير مسبوق" من سفينة أمريكية في الخليج
12:42 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد توثق مواجهة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.
وقالت وكالة أنباء SNN الطلابية الإيرانية، تعليقا على الفيديو، إن "زوارق الحرس الثوري تقترب بشكل غيرمسبوق من سفينة أمريكية في الخليج".
وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف، في وقت سابق أمس الاثنين، عن "اقتراب 3 زوارق إيرانية من سفينتين أمريكيَّتين
في منطقة الخليج بشكلٍ خطير".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولٍ عسكري أمريكي، قوله إن "الزوارق الإيرانية حوّلت اتجاهها بعدما أصدرت إحدى السفن إشارة تحذير"، مضيفا أن "سلوك البحرية الإيرانية زاد من مخاطر سُوء التقدير والاصطدام".
وختم المسؤول العسكري بالقول إن "الأمريكيين سيُواصلون الطيران والإبحار في أي منطقة يسمح بها القانون الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الحادث، استمر لحوالي ساعة.
وذكرت الصحيفة، أن "سفينة الدورية USS Sirocco الأميركية، كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة USNS Choctaw County، تعبر المياه الخليجية عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما".