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https://arabic.sputniknews.com/20220621/وكالة-حماس-قررت-بالإجماع-إعادة-العلاقات-مع-سوريا-بعد-لقاءات-رفيعة-بينهما-1063994966.html
وكالة: حماس قررت بالإجماع إعادة العلاقات مع سوريا بعد "لقاءات رفيعة" بينهما
وكالة: حماس قررت بالإجماع إعادة العلاقات مع سوريا بعد "لقاءات رفيعة" بينهما
تعتزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استئناف علاقاتها مع سوريا بعد 10 سنوات من المقاطعة، وفقا لمصادر من داخل الحركة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:39+0000
2022-06-21T14:39+0000
العالم العربي
حركة حماس
أخبار سوريا اليوم
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وقال مسؤولان بالحركة لوكالة رويترز إن حماس "اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا".وأضاف أحدهما أن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك".ولم يصدر تعليق من أي مسؤول سوري حتى الآن.وكانت الحركة أعلنت "دعمها انتفاضة استهدفت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إبان ما يسمى "ثورات الربيع العربي"، وهو ما أغضب إيران، التي تحالفهما".ولاحقا استؤنفت العلاقات بين حماس وإيران وأشاد مسؤولون من حماس بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في إعادة بناء ترسانتها للصواريخ بعيدة المدى في غزة والتي يستخدمونها في قتال إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20200305/سوريا-وحماسهل-دقت-ساعة-المصالحة؟-1044774636.html
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العالم العربي, حركة حماس, أخبار سوريا اليوم

وكالة: حماس قررت بالإجماع إعادة العلاقات مع سوريا بعد "لقاءات رفيعة" بينهما

14:39 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / -المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية
المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / -
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تعتزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استئناف علاقاتها مع سوريا بعد 10 سنوات من المقاطعة، وفقا لمصادر من داخل الحركة.
وقال مسؤولان بالحركة لوكالة رويترز إن حماس "اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا".
وأضاف أحدهما أن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك".
سوريا و"حماس"...هل دقت ساعة المصالحة؟
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ولم يصدر تعليق من أي مسؤول سوري حتى الآن.
وكانت الحركة أعلنت "دعمها انتفاضة استهدفت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إبان ما يسمى "ثورات الربيع العربي"، وهو ما أغضب إيران، التي تحالفهما".
ولاحقا استؤنفت العلاقات بين حماس وإيران وأشاد مسؤولون من حماس بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في إعادة بناء ترسانتها للصواريخ بعيدة المدى في غزة والتي يستخدمونها في قتال إسرائيل.
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