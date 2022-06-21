https://arabic.sputniknews.com/20220621/وي-تشات-الصيني-يمنع-ذكر-العملات-الرقمية-1063978381.html
"وي تشات" الصيني يمنع ذكر العملات الرقمية
"وي تشات" الصيني يمنع ذكر العملات الرقمية
فرضت إحدى أكثر المنصات شعبية في الصين والمتخصصة في المراسلات والمحادثات والتي تتضمن 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:30+0000
2022-06-21T11:30+0000
2022-06-21T11:30+0000
العالم
اقتصاد
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وقام أكبر برنامج مراسلة في الصين "وي تشات" (WeChat) بتحديث قائمة شروط الاستخدام الخاصة به، وحظر نشر معلومات حول الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) .يشمل الحظر جميع المعلومات المرتبطة بقضايا التجارة والعمليات ذات الأصول الرقمية اللامركزية، بحسب "rbc".يذكر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام الصين بحظر العملات الرقمية، في نهاية سبتمبر/أيلول عام 2021، حيث يتساوى استخدام الأصول الرقمية في الصين مع الأنشطة المالية غير القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-على-الشركات-الأمريكية-ابتلاع-الحبة-المرة-1063874668.html
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العالم, اقتصاد
"وي تشات" الصيني يمنع ذكر العملات الرقمية
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فرضت إحدى أكثر المنصات شعبية في الصين والمتخصصة في المراسلات والمحادثات والتي تتضمن 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن المراسلات.
وقام أكبر برنامج مراسلة في الصين "وي تشات" (WeChat) بتحديث قائمة شروط الاستخدام الخاصة به، وحظر نشر معلومات حول الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) .
يشمل الحظر جميع المعلومات المرتبطة بقضايا التجارة والعمليات ذات الأصول الرقمية اللامركزية، بحسب "rbc"
.
كما حظرت أيضا التوصيات الروابط والأدلة المتعلقة بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، حيث تنطبق القواعد الجديدة أيضا على الحسابات التي تقدم خدمات الوساطة.
ويقوم النظام الأساسي الخاص بالبرنامج بإرسال إشعار إلى المستخدم بشأن انتهاك القواعد، عند العثور على مثل هذه المعلومات، حيث يمنح فترة زمينة بهدف التصحيح ويحد من وظائف الحساب، وفي حال لم يقم المستخدم بتصحيح المعلومات المنشورة، يتم حظر الحساب.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام الصين بحظر العملات الرقمية
، في نهاية سبتمبر/أيلول عام 2021، حيث يتساوى استخدام الأصول الرقمية في الصين مع الأنشطة المالية غير القانونية.