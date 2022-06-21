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https://arabic.sputniknews.com/20220621/-الدوري-الإنجليزي-يرشح-محمد-صلاح-كاختيار-مثالي-فى-الفانتازى-الموسم-المقبل-1064011862.html
الدوري الإنجليزي يرشح محمد صلاح كاختيار مثالي فى الفانتازى الموسم المقبل
الدوري الإنجليزي يرشح محمد صلاح كاختيار مثالي فى الفانتازى الموسم المقبل
أكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أنه سيكون هناك رغبة شديدة من للمشاركين في الفانتازى الموسم المقبل في اختيار الدولي المصري محمد صلاح في الأسابيع الأولى... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T19:59+0000
2022-06-21T19:59+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، سيواجه ليفربول نظيره فولهام خارج ملعبه قبل أن يستضيف أندية كريستال بالاس، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه.وأضاف أن ذلك يجعل صلاح كابتن الفريق مرشحا للتسجيل في كل المباريات التي سيخوضها في الأسابيع الأولى من الدوري.وأوضح الموقع أن صلاح حصل على أكثر من 230 نقطة في الفانتازي في مواسمه الخمس التي خاضها بالدوري الإنجليزي.وأشار إلى أن محمد صلاح صاحب أعلى نسبة تسديد على المرمى في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بواقع 139 تسديدة بينها 113 من داخل منطقة الجزاء، و37 فرصة كبيرة محققة، و55 تسديدة على المرمى.يذكر أن صلاح حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في الموسم المنتهى مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام، برصيد 23 هدفًا لكل منهما.وحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حاسمة.كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022.
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي يرشح محمد صلاح كاختيار مثالي فى الفانتازى الموسم المقبل

19:59 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمحمد صلاح يحتفل بجائزتيه "الحذاء الذهبي" و"صانع ألعاب العام" في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يحتفل بجائزتيه الحذاء الذهبي وصانع ألعاب العام في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أنه سيكون هناك رغبة شديدة من للمشاركين في الفانتازى الموسم المقبل في اختيار الدولي المصري محمد صلاح في الأسابيع الأولى للبطولة التي ستنطلق في شهر أغسطس/آب المقبل.
ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، سيواجه ليفربول نظيره فولهام خارج ملعبه قبل أن يستضيف أندية كريستال بالاس، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه.
وأضاف أن ذلك يجعل صلاح كابتن الفريق مرشحا للتسجيل في كل المباريات التي سيخوضها في الأسابيع الأولى من الدوري.
وأوضح الموقع أن صلاح حصل على أكثر من 230 نقطة في الفانتازي في مواسمه الخمس التي خاضها بالدوري الإنجليزي.
وأشار إلى أن محمد صلاح صاحب أعلى نسبة تسديد على المرمى في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بواقع 139 تسديدة بينها 113 من داخل منطقة الجزاء، و37 فرصة كبيرة محققة، و55 تسديدة على المرمى.
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يذكر أن صلاح حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في الموسم المنتهى مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام، برصيد 23 هدفًا لكل منهما.
وحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حاسمة.
كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022.
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