https://arabic.sputniknews.com/20220621/-لأول-مرة-في-نيجني-نوفغورود-الروسية-عملية-لإزالة-العفن-الأسود-من-الوجه-1063988321.html
لأول مرة في نيجني نوفغورود الروسية.. عملية لإزالة "العفن الأسود" من الوجه
لأول مرة في نيجني نوفغورود الروسية.. عملية لإزالة "العفن الأسود" من الوجه
لأول مرة في منطقة نيجني نوفغورود، أجرى إخصائيون في مستشفى "سيماشكو" تحت إشراف مدير عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة، البروفيسور أندريه شاخوف، بنجاح، عملية معقدة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:07+0000
2022-06-21T13:07+0000
2022-06-21T13:07+0000
روسيا
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في أوائل يونيو، تم نقل مريض من مستشفى مختص بمرضى كوفيد مصاب بنوع شائع من داء الغشاء المخاطي "العفن الأسود" إلى عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى سيماشكو السريري.في الاستشارة الطبية، تقرر أن العملية الجراحية ضرورية لإزالة الأنسجة المصابة، لأن التدخل الجراحي فقط هو الطريقة الأكثر فعالية لعلاج هذا المرض، بحسب ما ذكر موقع "pravda".قال نيكولاي ميرونوف، كبير الأطباء في مستشفى سيماشكو: "لأول مرة في منطقة نيجني نوفغورود، أجرى إخصائيون في مستشفانا عملية جراحية لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وهي آفات الأنسجة الرخوة وعظام الوجه والعين والأنف مع فطريات داء الغشاء المخاطي. تم تنفيذ العملية من قبل فريق متعدد التخصصات من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا".تعد العدوى الفطرية (فطار الغشاء المخاطي) في الجهاز التنفسي العلوي والأعضاء البصرية من مضاعفات المسار الحاد لعدوى فيروس كورونا الجديد.داء الغشاء المخاطي هو مرض نادر في روسيا، يوجد بشكل رئيسي في الهند وباكستان، ولكن في الآونة الأخيرة واجه الأطباء بشكل متزايد هذا المرض عقب ارتباطه بتفشي فيروس كورونا المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20210701/نصائح-منظمة-الصحة-العالمية-لتقليل-انتشار-العفن-الأسود-على-خلفية-كوفيد-19-1049429923.html
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روسيا
لأول مرة في نيجني نوفغورود الروسية.. عملية لإزالة "العفن الأسود" من الوجه
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لأول مرة في منطقة نيجني نوفغورود، أجرى إخصائيون في مستشفى "سيماشكو" تحت إشراف مدير عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة، البروفيسور أندريه شاخوف، بنجاح، عملية معقدة لإزالة أنسجة الوجه المتأثرة بالعفن الأسود.
في أوائل يونيو، تم نقل مريض من مستشفى مختص بمرضى كوفيد مصاب بنوع شائع من داء الغشاء المخاطي "العفن الأسود" إلى عيادة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى سيماشكو السريري.
في الاستشارة الطبية، تقرر أن العملية الجراحية ضرورية لإزالة الأنسجة المصابة، لأن التدخل الجراحي فقط هو الطريقة الأكثر فعالية لعلاج هذا المرض، بحسب ما ذكر موقع "pravda"
.
قال نيكولاي ميرونوف، كبير الأطباء في مستشفى سيماشكو: "لأول مرة في منطقة نيجني نوفغورود، أجرى إخصائيون في مستشفانا عملية جراحية لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وهي آفات الأنسجة الرخوة وعظام الوجه والعين والأنف مع فطريات داء الغشاء المخاطي. تم تنفيذ العملية من قبل فريق متعدد التخصصات من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا".
تعد العدوى الفطرية (فطار الغشاء المخاطي) في الجهاز التنفسي العلوي والأعضاء البصرية من مضاعفات المسار الحاد لعدوى فيروس كورونا الجديد.
داء الغشاء المخاطي هو مرض نادر في روسيا، يوجد بشكل رئيسي في الهند وباكستان، ولكن في الآونة الأخيرة واجه الأطباء بشكل متزايد هذا المرض عقب ارتباطه بتفشي فيروس كورونا المستجد.