https://arabic.sputniknews.com/20220622/أبو-الغيط-الأشهر-القادمة-ستشهد-محاولة-في-اتجاه-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-بالجزائر-1064036305.html

أبو الغيط: الأشهر القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر

أبو الغيط: الأشهر القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن الأشهر القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية المزمع عقدها... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T11:24+0000

2022-06-22T11:24+0000

2022-06-22T11:24+0000

أخبار سوريا اليوم

جامعة الدول العربية

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الجزائر - سبوتنيك. وذكر أبو الغيط، في تصريحات لقناة الجزائر الدولية: "أتصور أن الشهور القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر".وأضاف أن "مشاركة سوريا في القمة العربية عندما تتم سوف تكون من خلال توافق عربي كبير".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد قد صرح، بأن "عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية ليست في صدارة أولويات دمشق".وقال المقداد، في مقابلة مع صحيفتي الثورة وتشرين الرسميتين في وقت سابق، إنه "توجد 14 سفارة عربية تعمل الآن في دمشق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامنا".وأضاف أن "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، ولم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية". وأكدا أن "العرب يتوقون للعلاقات مع سوريا، ومن بين القضايا التي نركز عليها هي إعادة العلاقات العربية - العربية".وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

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أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية