أبو الغيط: الجامعة العربية ترغب في استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
© Sputnik . M.Hemida
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن الجامعة ترغب في استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار.
الجزائر - سبوتنيك. وقال أبو الغيط في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية" الرسمية، إن مجموعة الاتصال الوزارية العربية تسعى لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمقر الجامعة العربية بهدف التوصل لوقف إطلاق النار.
وأوضح أبو الغيط أن خسائر الحرب في أوكرانيا تنعكس على كل العالم، مضيفا أن "العرب ينؤون بأنفسهم عن هذا الاحتدام الدولي".
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن أي خطأ في الحسابات بشأن الأزمة الأوكرانية قد يقود إلى مواجهة مسلحة بين القوى الكبرى واستخدام القدرات النووية.
وأردف بقوله: "مواجهات مسلحة بين القوى الكبرى معناها تهديد باستخدام القدرات النووية والعرب لا ناقة لهم ولا جمل في النزاع".
وأوضح أبو الغيط أن خسائر الحرب في أوكرانيا تنعكس على كل العالم، مضيفا أن "العرب ينؤون بأنفسهم عن هذا الاحتدام الدولي".
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن أي خطأ في الحسابات بشأن الأزمة الأوكرانية قد يقود إلى مواجهة مسلحة بين القوى الكبرى واستخدام القدرات النووية.
وأردف بقوله: "مواجهات مسلحة بين القوى الكبرى معناها تهديد باستخدام القدرات النووية والعرب لا ناقة لهم ولا جمل في النزاع".