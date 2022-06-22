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https://arabic.sputniknews.com/20220622/أبو-هشيمة-يعلق-للمرة-الأولى-على-انفصاله-من-ياسمين-صبري-ويكشف-حقيقة-زواجه-من-شقيقة-رونالدو-1064042724.html
أبو هشيمة يعلق للمرة الأولى على انفصاله من ياسمين صبري... ويكشف حقيقة زواجه من شقيقة رونالدو
أبو هشيمة يعلق للمرة الأولى على انفصاله من ياسمين صبري... ويكشف حقيقة زواجه من شقيقة رونالدو
علق رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، للمرة الأولى، على انفصاله من الممثلة ياسمين صبري. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:32+0000
2022-06-22T12:32+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال أبو هشيمة في تصريحات لقناة "العربية"، إن التزامه وزوجته السابقة ياسمين صبري الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار الصحيح.ولفت إلى دهشته من الشائعات التي أُحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أنه التزم الصمت، لأنه لن يتمكن من إسكات السوشيال ميديا.وأكد أبو هشيمة احترامه الكامل لياسمين صبري، مشيرا إلى أنه لن يكشف أبداً أيا من تفاصيل حياته الشخصية؛ لأنها لا تخصه وحده.وتابع: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، إحنا في عصر السوشيال ميديا، ولا يمكن إسكات الملايين أو منعهم من التعليق بضغطة زر".وأوضح أن "ياسمين إنسانة محترمة جدا، وقرارنا كان الانفصال بهدوء، وعدم التحدث عن الأمر إلا عبر بيان بسيط، وهذا هو الصح والطبيعي اللي لازم يحصل، بينما الخطأ ما نراه من تداول أسرار الحياة الخاصة وتبادل الاتهامات عبر السوشيال ميديا والفضائيات".كما علق أبو هشيمة على الشائعات التي طالته بشأن زواجه من شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشددا "تجمعني وكريستيانو رونالدو صداقة امتدت أكثر من 6 سنوات منذ الاستعانة به في حملة إعلانية، واطلعت على شائعة زواجي من شقيقته وهذا غير صحيح".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/ياسمين-صبري-تخرج-عن-صمتها-بعد-خبر-تكلفة-طلاقها-من-أحمد-أبو-هشيمة-1061991983.html
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أخبار الفنانين في مصر

أبو هشيمة يعلق للمرة الأولى على انفصاله من ياسمين صبري... ويكشف حقيقة زواجه من شقيقة رونالدو

12:32 GMT 22.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ
 أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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علق رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، للمرة الأولى، على انفصاله من الممثلة ياسمين صبري.
وقال أبو هشيمة في تصريحات لقناة "العربية"، إن التزامه وزوجته السابقة ياسمين صبري الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار الصحيح.
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8 مايو, 15:14 GMT
ولفت إلى دهشته من الشائعات التي أُحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أنه التزم الصمت، لأنه لن يتمكن من إسكات السوشيال ميديا.
وأكد أبو هشيمة احترامه الكامل لياسمين صبري، مشيرا إلى أنه لن يكشف أبداً أيا من تفاصيل حياته الشخصية؛ لأنها لا تخصه وحده.
وتابع: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، إحنا في عصر السوشيال ميديا، ولا يمكن إسكات الملايين أو منعهم من التعليق بضغطة زر".
وأوضح أن "ياسمين إنسانة محترمة جدا، وقرارنا كان الانفصال بهدوء، وعدم التحدث عن الأمر إلا عبر بيان بسيط، وهذا هو الصح والطبيعي اللي لازم يحصل، بينما الخطأ ما نراه من تداول أسرار الحياة الخاصة وتبادل الاتهامات عبر السوشيال ميديا والفضائيات".
كما علق أبو هشيمة على الشائعات التي طالته بشأن زواجه من شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشددا "تجمعني وكريستيانو رونالدو صداقة امتدت أكثر من 6 سنوات منذ الاستعانة به في حملة إعلانية، واطلعت على شائعة زواجي من شقيقته وهذا غير صحيح".
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