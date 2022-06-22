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https://arabic.sputniknews.com/20220622/أسوأ-نوع-جبن-لصحة-قلبك-1064069424.html
أسوأ نوع جبن لصحة قلبك
أسوأ نوع جبن لصحة قلبك
إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بمشكلات في القلب، أو إذا كنت تبحث حاليا عن طرق لتقليل حدة مشكلات القلب المحتملة، فإن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يوفر الكثير من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T21:00+0000
2022-06-22T21:00+0000
الصحة
منوعات
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ما تشربه وتأكله، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وحتى تناول المكملات الغذائية، كلها عوامل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.تماما مثل معظم الأطعمة، يمكن أن يساهم تناول الكثير من الجبن في العديد من المشكلات، مثل مضاعفات القلب المحتملة.وفق للورين مانايكر اختصاصية التغذية المسجلة فإن الجبن الكريمي (cream cheese) هو أسوأ جبن لقلبك، على ما نقل موقع Eat This, Not That.وتقول: "يمكن أن يكون الجبن جزءا من نظام غذائي صحي للقلب طالما يتم ملاحظة أحجام الأجزاء المناسبة ويتم استهلاكه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام (..) من بين خيارات الجبن، قد تكون الجبن الكريمي أسوأ أنواع الجبن بالنسبة لقلبك".توضح خبيرة التغذية أن الجبن الكريمي غني بالدهون المشبعة وليس غنيا بشكل خاص بالعديد من المغذيات الدقيقة.في المتوسط، تحتوي ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي على 87% دهون، أي 10 غرامات، تشكل 15% من القيمة اليومية المسموح بها. وفي الوقت نفسه، فإن 5.9% منها عبارة عن دهون مشبعة، وهو ما يمثل 30% من قيمتك اليومية.تحتوي الحصة الواحدة من الجبن الكريمي أيضا على 29 ملليغراما من الكوليسترول. إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب، فيجب أن تحد من تناول الكوليسترول إلى 300 ملليغرام في اليوم.على الرغم من أن ملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي لا تبدو سيئة للغاية، لكن كن حذرا من الإفراط بتناولها.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/خبير-يحذر-من-تناول-الجبن-بشكل-يومي-ويحدد-الكمية-المخصصة-1055267917.html
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الصحة, منوعات

أسوأ نوع جبن لصحة قلبك

21:00 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورجبن
جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بمشكلات في القلب، أو إذا كنت تبحث حاليا عن طرق لتقليل حدة مشكلات القلب المحتملة، فإن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يوفر الكثير من المساعدة.
ما تشربه وتأكله، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وحتى تناول المكملات الغذائية، كلها عوامل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تماما مثل معظم الأطعمة، يمكن أن يساهم تناول الكثير من الجبن في العديد من المشكلات، مثل مضاعفات القلب المحتملة.
وفق للورين مانايكر اختصاصية التغذية المسجلة فإن الجبن الكريمي (cream cheese) هو أسوأ جبن لقلبك، على ما نقل موقع Eat This, Not That.
وتقول: "يمكن أن يكون الجبن جزءا من نظام غذائي صحي للقلب طالما يتم ملاحظة أحجام الأجزاء المناسبة ويتم استهلاكه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام (..) من بين خيارات الجبن، قد تكون الجبن الكريمي أسوأ أنواع الجبن بالنسبة لقلبك".
الجبن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
خبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي ويحدد الكمية المخصصة
12 يناير, 05:51 GMT
توضح خبيرة التغذية أن الجبن الكريمي غني بالدهون المشبعة وليس غنيا بشكل خاص بالعديد من المغذيات الدقيقة.
في المتوسط، تحتوي ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي على 87% دهون، أي 10 غرامات، تشكل 15% من القيمة اليومية المسموح بها. وفي الوقت نفسه، فإن 5.9% منها عبارة عن دهون مشبعة، وهو ما يمثل 30% من قيمتك اليومية.
تحتوي الحصة الواحدة من الجبن الكريمي أيضا على 29 ملليغراما من الكوليسترول. إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب، فيجب أن تحد من تناول الكوليسترول إلى 300 ملليغرام في اليوم.
على الرغم من أن ملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي لا تبدو سيئة للغاية، لكن كن حذرا من الإفراط بتناولها.
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