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https://arabic.sputniknews.com/20220622/أمريكا-ندفع-من-أجل-اتفاق-بين-فنلندا-والسويد-وتركيا-لتوسيع-الناتو-قبل-قمة-مدريد-1064069102.html
أمريكا: ندفع من أجل اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا لتوسيع "الناتو" قبل قمة مدريد
أمريكا: ندفع من أجل اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا لتوسيع "الناتو" قبل قمة مدريد
أكدت الخارجية الأميركية أن بلادها تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا، بشأن توسيع حلف الناتو، قبل قمة مدريد، المنتظرة هذا الشهر. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T20:57+0000
2022-06-22T20:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وردت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، للشؤون الأوروبية واليورو أسيوية، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على سؤال حول أنها تعتقد أن جميع أعضاء الناتو، بما فيهم تركيا، سيوافقون على انضمام فنلندا والسويد، بحلول موعد قمة مدريد، قائلة، " لذلك، سأقول أننا بالتأكيد ندفع من أجل ذلك".وكانت تركيا قد منعت النظر في طلبات فنلندا والسويد، بسبب مخاوف لدعمهما الطويل لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا، كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ثقته في قدرة الحلفاء على تجاوز الخلافات فيما يتصل بانضمام السويد وفنلندا للحلف، مؤكدا أن الخلافات بسبب رفض تركيا انضمام البلدين هي أمر وارد بين الحلفاء.وعن الموقف التركي، علق ستولتنبرغ، "يجب معالجة مخاوف تركيا الشرعية حول الإرهاب، والتغلب على هذه المخاوف من خلال المفاوضات للترتيب لانضمام السويد وفنلندا بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "هذه ليست أول مرة تظهر وجهات نظر مختلفة بين الحلفاء".وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد يوم الـ 15 من يونيو/حزيران، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من نفس اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/أمين-حلف-الناتو-واثق-من-تخطي-الخلافات-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا--1064057978.html
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العالم, الناتو

أمريكا: ندفع من أجل اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا لتوسيع "الناتو" قبل قمة مدريد

20:57 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
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أكدت الخارجية الأميركية أن بلادها تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا، بشأن توسيع حلف الناتو، قبل قمة مدريد، المنتظرة هذا الشهر.
واشنطن - سبوتنيك. وردت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، للشؤون الأوروبية واليورو أسيوية، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على سؤال حول أنها تعتقد أن جميع أعضاء الناتو، بما فيهم تركيا، سيوافقون على انضمام فنلندا والسويد، بحلول موعد قمة مدريد، قائلة، " لذلك، سأقول أننا بالتأكيد ندفع من أجل ذلك".

وكانت تركيا قد منعت النظر في طلبات فنلندا والسويد، بسبب مخاوف لدعمهما الطويل لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا، كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.
وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ثقته في قدرة الحلفاء على تجاوز الخلافات فيما يتصل بانضمام السويد وفنلندا للحلف، مؤكدا أن الخلافات بسبب رفض تركيا انضمام البلدين هي أمر وارد بين الحلفاء.

وقال في مقابلة صحفية مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية: " أثق بأن السويد وفنلندا ستنضمان إلى الحلف وسنتغلب على وجهات النظر المختلفة".

وعن الموقف التركي، علق ستولتنبرغ، "يجب معالجة مخاوف تركيا الشرعية حول الإرهاب، والتغلب على هذه المخاوف من خلال المفاوضات للترتيب لانضمام السويد وفنلندا بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "هذه ليست أول مرة تظهر وجهات نظر مختلفة بين الحلفاء".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
أمين حلف الناتو واثق من تخطي الخلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا
15:25 GMT
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد يوم الـ 15 من يونيو/حزيران، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية أيرلندا والنرويج في أنقرة: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من نفس اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد.
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