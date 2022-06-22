https://arabic.sputniknews.com/20220622/أمين-حلف-الناتو-واثق-من-تخطي-الخلافات-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا--1064057978.html
أمين حلف الناتو واثق من تخطي الخلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا
أمين حلف الناتو واثق من تخطي الخلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا
أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، ثقته في قدرة الحلفاء على تجاوز الخلافات فيما يتصل بانضمام السويد وفنلندا للحلف، مؤكدا أن... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال في مقابلة صحفية مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، " أثق بأن السويد وفنلندا ستنضمان إلى الحلف وسنتغلب على وجهات النظر المختلفة".وعن الموقف التركي، علق ستولتنبرغ، "يجب معالجة مخاوف تركيا الشرعية حول الإرهاب، والتغلب على هذه المخاوف من خلال المفاوضات للترتيب لانضمام السويد وفنلندا بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "هذه ليست أول مرة تظهر وجهات نظر مختلفة بين الحلفاء".وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية أيرلندا والنرويج في أنقرة: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من نفس اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تشاووش-أوغلو-تركيا-ستسلم-فنلندا-والسويد-وثيقة-تشكل-أرضية-التفاوض-على-انضمامهما-للناتو-1063668388.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو, السويد, فنلندا
أمين حلف الناتو واثق من تخطي الخلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا
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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، ثقته في قدرة الحلفاء على تجاوز الخلافات فيما يتصل بانضمام السويد وفنلندا للحلف، مؤكدا أن الخلافات بسبب رفض تركيا انضمام البلدين هي أمر وارد بين الحلفاء.
أمستردام - سبوتنيك. وقال في مقابلة صحفية مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، " أثق بأن السويد وفنلندا ستنضمان إلى الحلف وسنتغلب على وجهات النظر المختلفة".
وعن الموقف التركي، علق ستولتنبرغ، "يجب معالجة مخاوف تركيا الشرعية حول الإرهاب، والتغلب على هذه المخاوف من خلال المفاوضات للترتيب لانضمام السويد وفنلندا بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "هذه ليست أول مرة تظهر وجهات نظر مختلفة بين الحلفاء".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا
لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية أيرلندا والنرويج في أنقرة: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من نفس اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
.