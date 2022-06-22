https://arabic.sputniknews.com/20220622/أهالي-الغوطة-الشرقية-لدمشق-يجددون-انبعاث-الحياة-في-بساتينها-1064047371.html

أهالي الغوطة الشرقية لدمشق يجددون انبعاث الحياة في بساتينها

أهالي الغوطة الشرقية لدمشق يجددون انبعاث الحياة في بساتينها

بعد عودتهم إليها.. استطاع أهالي الغوطة الشرقية أن يعيدوا سلة غذاء العاصمة السورية دمشق ومتنفسها الطبيعي إلى سابق عهدها قبل الحرب التي أتت على الأخضر واليابس... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T13:50+0000

2022-06-22T13:50+0000

2022-06-22T13:50+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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آلاف الهكتارات من الأشجار والمزروعات أٌحرقت واقتلعت خلال سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على مساحات شاسعة من الشرق الدمشقي، وتراجع فيها الإنتاج الزراعي، إلى حدودٍ دفعت الأهالي والمزارعين والصناعيين إلى هجر أراضيهم ومنشآتهم، واللجوء إلى المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري.منذ عام 2018، وبعد المصالحات والتسويات التي جرت برعاية روسية استعادت منطقة الغوطة الشرقية بالكامل استقرارها الأمني، ثم شهدت هجرة داخلية معاكسة من الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وأراضيهم ومنشآتهم للعمل فيها واستئناف نشاطاتهم الزراعية والصناعية من جديد، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي والصناعي فيها.بعد عودة الأهالي بدأ الإنتاج بالتحسنفي هذا السياق أوضح المزارع، محمد بشار جاويش، صاحب مزرعة مشمش ومنشأة لصناعة "القمردين" في منطقة الغوطة الشرقية في تصريح خاص لـ سبوتنيك أن المجموعات المسلحة أحرقت مزرعته وقطعت أشجارها ولم يتبق من الأشجار القديمة إلا العدد القليل، موضحاً أنه عاد كغيره من أهالي المنطقة إلى أراضيهم الزراعية ومنشآتهم المدمرة والمتضررة لاستئناف العمل فيها مجدداً بعد أن حررها الجيش العربي السوري وأعاد إليها الأمان والاستقرار من جديد، وقال: "تعد منطقة الغوطة الشرقية شرياناً أساسياً لمدينة دمشق ورئة تتنفس من خلالها، قبل أن تقوم المجموعات الإرهابية بقطع وحرق الأشجار خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجنا من الفوكه والخضار والمنتجات الزراعية الأخرى، وإلى إلحاق أضرار كبيرة بالفلاحين وأراضيهم ومزارعهم، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المعيشي لأهالي المنطقة".نحتاج 30 عاماً لتعود مزارع الغوطةوأضاف: "الفلاح في الغوطة الشرقية نشيط وبمجرد عودة الأمان عاد كغيره لاستصلاح وزراعة أراضيه بالأشجار المثمرة والخضروات الشتوية والصيفية، لتعود كما كانت قبل الحرب، رغم بعض الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للعمل الزراعي والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، حيث اضطر الفلاحون لشراء ما يلزمهم من وقود بأسعار مرتفعة، فيما كانت تكلفة الإنتاج قبل الحرب أقل بكثير من الكلفة الحالية المتعلقة بعملية الزراعة والإنتاج ونقل المنتجات إلىى جانب ارتفاع أجور العمال".ومضى قائلاً: "رغم قلة الإنتاج من الفواكه والخضار والمنتجات الغذائية ورغم كل الصعوبات لم نتوقف عن ممارسة العمل الزراعي بعد أن عاد الأمان إلى المنطقة بفضل الجيش العربي السوري، وسيعود جميع الفلاحين إلى أراضيهم من جديد لاستئناف عملهم الزراعي بمجرد أن تمكنوا من الحصول على المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج".الزراعة تحتاج العمل إلى جانب الأملوقال جاويش: "قبل الحرب كانت كلفة إنتاج معملي من مادة القمردين منخفضة فأسعار المشمش كانت لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية وكان الإنتاج وفيراً، وكانت المعامل تأخذ حاجتها من ثمار المشمش ويفيض كميات كبيرة عن حاجتها لتباع في الأسواق بأسعار منخفضة، أما اليوم فقد تجاوز سعر كيلو المشمش /3000/ ليرة سورية، ولا تستطيع معامل القمردين اليوم الوصول إلى طاقتها الإنتاجية السابقة، مما أدى إلى استهلاك كميات أكبر من ثمار المشمش، وهذا أدى بدوره إلى قلة المعروض من هذه الفواكه في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك المحلي، لكن ذلك لا يعني أن نتوقف عن العمل؛ فإنتاج وتصدير مادة القمردين يؤمن القطع الأجنبي الضروري للاقتصاد السوري، ولذلك نحن كمزارعين مضطرون لنشتري الثمار بسعر مرتفع وبيع منتجاتنا بسعر مرتفع أيضاً، لكي نستطيع الاستمرار في الإنتاج الزراعي والصناعي ولكي نساهم في عودة عجلة الحياة الاقتصادية إلى منطقة الغوطة الشرقية لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب".الحصار والوقود تنغص معيشة الفلاحينبدوره قال المزارع يوسف جاويش صاحب مزرعة ومنشأة صناعية للمواد الغذائية في تصريح لـ سبوتنيك: "خلال الحرب تعرضت أشجار المزرعة للقطع والحرق وبعد العودة إليها قمنا بزراعتها من جديد بالأشجار المثمرة واستأنفنا عملية تصنيع مادة القمردين" لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة قدمت الغراس والتسهيلات للفلاحين لكي يحصلوا على المحروقات والأسمدة والغراس المثمرة، وبعد عودة الأهالي إلى المنطقة بدأ الشباب والفتيات بالعمل في الأراضي الزراعية وفي المنشآت الصناعية، وساعدهم في هذا العمل الأبناء الصغار خلال عطلاتهم المدرسية".ونوه بأن "ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع سعر مادة القمردين، فهناك استهلاك كبير للمحروقات خلال عملية الإنتاج والتصنيع في المعمل والمزرعة التي تستهلك نحو 1500 ليتر من المازوت سنوياً، ولا زالت هذه إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه الإنتاج الزراعي والصناعي في المنطقة، ورغم وجود مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية لكنها لا تلبي كامل احتياجات أصحاب المزارع والمنشآت الصناعية".وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الغوطة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة زراعية وصناعية بعد عودة الأهالي إلى قراهم بلداتهم لطي صفحة الحرب وبدء صفحة جديدة من الحياة والإنتاج من جديد.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, تقارير سبوتنيك