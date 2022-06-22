https://arabic.sputniknews.com/20220622/أول-تعليق-رسمي-من-السعودية-على-وفاة-مواطنتين-في-أستراليا-1064024899.html
أول تعليق رسمي من السعودية على وفاة مواطنتين في أستراليا
أول تعليق رسمي من السعودية على وفاة مواطنتين في أستراليا
أعلنت القنصلية السعودية في سيدني، أنها "تلقت بلاغاً من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفيد بوفاة مواطنتَيْن سعوديتَيْن في مقر سكنهما في مدينة سيدني". 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:35+0000
2022-06-22T08:35+0000
2022-06-22T08:35+0000
أخبار السعودية اليوم
أستراليا
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وأشارت القنصلية السعودية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه "انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فوراً مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلب منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما".وأضافت أنها "ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة"، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أستراليا
أول تعليق رسمي من السعودية على وفاة مواطنتين في أستراليا
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أعلنت القنصلية السعودية في سيدني، أنها "تلقت بلاغاً من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفيد بوفاة مواطنتَيْن سعوديتَيْن في مقر سكنهما في مدينة سيدني".
وأشارت القنصلية السعودية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه "انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فوراً مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلب منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما".
وأضافت أنها "ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة"، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.