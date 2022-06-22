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https://arabic.sputniknews.com/20220622/إسبانيا-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بالكوليرا-منذ-عام-1979-نتيجة-شرب-الماء-من-الصنبور-1064047771.html
إسبانيا تعلن عن أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1979 نتيجة شرب الماء من الصنبور
إسبانيا تعلن عن أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1979 نتيجة شرب الماء من الصنبور
أغلقت السلطات الإسبانية في منطقة "قشتالة-لامانشا" إحدى المزارع بعد اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب المياه من الصنبور. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:30+0000
2022-06-22T13:30+0000
العالم
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كتبت صحيفة "بايس" نقلا عن مصادر: "أصيبت طفلة بالكوليرا بعد شرب المياه غير المعالجة من صنبور في المزرعة. في وقت لاحق، تم نقل الفتاة إلى المستشفى".تحاول السلطات معرفة مصدر أصل المياه ومصدر العدوى وما إذا كان هناك مواطنون آخرون مصابون.وفقا لتقارير وزارة الصحة في البلاد، قد تكون هذه أول حالة للإصابة بالكوليرا في إسبانيا منذ عام 1979.وجاء في بيان الوزارة: "نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة، على الرغم من إغلاق المزرعة، الذي كان بهدف تأكيد عدم وجود مخاطر على السكان".
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إسبانيا تعلن عن أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1979 نتيجة شرب الماء من الصنبور

13:30 GMT 22.06.2022
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صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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أغلقت السلطات الإسبانية في منطقة "قشتالة-لامانشا" إحدى المزارع بعد اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب المياه من الصنبور.
كتبت صحيفة "بايس" نقلا عن مصادر: "أصيبت طفلة بالكوليرا بعد شرب المياه غير المعالجة من صنبور في المزرعة. في وقت لاحق، تم نقل الفتاة إلى المستشفى".
تحاول السلطات معرفة مصدر أصل المياه ومصدر العدوى وما إذا كان هناك مواطنون آخرون مصابون.
وفقا لتقارير وزارة الصحة في البلاد، قد تكون هذه أول حالة للإصابة بالكوليرا في إسبانيا منذ عام 1979.
وجاء في بيان الوزارة: "نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة، على الرغم من إغلاق المزرعة، الذي كان بهدف تأكيد عدم وجود مخاطر على السكان".
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