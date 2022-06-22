https://arabic.sputniknews.com/20220622/إسرائيل-تؤكد-دعمها-لسيادة-الرباط-على-إقليم-الصحراء-وتعتزم-استقدام-مغاربة-للعمل-1064022040.html

إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة الرباط على إقليم الصحراء وتعتزم استقدام مغاربة للعمل

إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة الرباط على إقليم الصحراء وتعتزم استقدام مغاربة للعمل

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T07:19+0000

2022-06-22T07:19+0000

2022-06-22T07:19+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان لها، إن "شاكيد أعربت خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، للمرة الأولى عن دعم إسرائيل لسيادة المغرب على الصحراء الغربية".من جانبها، قالت الوزيرة الإسرائيلية، إنها عقدت لقاء وصفته بـ"الرائع" مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مؤكدة أن "الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون شهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل، إضافة إلى خلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع".وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، وصلت الاثنين الماضي، إلى المغرب في زيارة دبلوماسية هي الأولى لها في الخارج منذ توليها هذا المنصب.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إيليت شاكيد ستلتقي مع وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد وكبار المسؤولين في المملكة المغربية، وتوقع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين الدولتين.وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شاكيد ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون بشأن جلب عمال مغاربة في مجال البناء والتمريض إلى إسرائيل.وأوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن زيارته تقضي بتوطيد العلاقات بين بلادها والمغرب، والعمل على تعزيز سوق الإسكان والبناء في إسرائيل، ودعم السكان المسنين في بلادها أيضا.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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