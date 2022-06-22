https://arabic.sputniknews.com/20220622/إصابة-3-أشخاص-في-حريق-بطائرة-ركاب-في-فلوريدا-الأمريكية-1064062729.html
إصابة 3 أشخاص في حريق بطائرة ركاب في فلوريدا الأمريكية
إصابة 3 أشخاص في حريق بطائرة ركاب في فلوريدا الأمريكية
أصيب 3 أشخاص في حريق اندلع بطائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأربعاء. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T17:02+0000
2022-06-22T17:02+0000
2022-06-22T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت "شبكة NBC" نقلا عن بيان لدائرة الطيران الاتحادي الأمريكي أن عطلا فنيا أصاب معدات هبوط الطائرة التابعة لشركة "ريد".وأوضح البيان أن الطائرة كانت قادمة من جمهورية الدومينيكان لكنها تعطلت أثناء هبوطها في مطار ميامي، بينما كان على متنها 126 راكبا، واندلعت فيها النيران قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بالمطار وتسيطر على الحريق.وبحسب البيان أصيب في الحادث 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وبثت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر سحب الدخان تتصاعد من الطائرة فيما تتحرك نحوها سيارات الإطفاء والإسعاف.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إصابة 3 أشخاص في حريق بطائرة ركاب في فلوريدا الأمريكية
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أصيب 3 أشخاص في حريق اندلع بطائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأربعاء.
وقالت "شبكة NBC
" نقلا عن بيان لدائرة الطيران الاتحادي الأمريكي أن عطلا فنيا أصاب معدات هبوط الطائرة التابعة لشركة "ريد".
وأوضح البيان أن الطائرة كانت قادمة من جمهورية الدومينيكان لكنها تعطلت أثناء هبوطها في مطار ميامي، بينما كان على متنها 126 راكبا، واندلعت فيها النيران قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بالمطار وتسيطر على الحريق.
وبحسب البيان أصيب في الحادث 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبثت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر سحب الدخان تتصاعد من الطائرة فيما تتحرك نحوها سيارات الإطفاء والإسعاف.