عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/إعلام-تحطم-مروحية-تابعة-للقوات-الجوية-التايوانية-قبالة-ساحل-الجزيرة-وإصابة-4-أشخاص-1064047023.html
إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص
إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص
ذكرت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الأربعاء، أن المروحية المضادة للغواصات التابعة للبحرية التايوانية S-70 تحطمت قبالة ساحل الجزيرة خلال تدريبات، وأصيب أربعة من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:20+0000
2022-06-22T13:20+0000
العالم
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102309/93/1023099347_0:129:2480:1524_1920x0_80_0_0_277278dc061c59276fb2320cc05ae771.jpg
وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية التي تسيطر عليها الدولة، فإن المروحية كانت تشارك في تدريبات بالقرب من قاعدة تسويينغ البحرية في مدينة كاوشيونغ التايوانية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وحياتهم ليست في خطر.وأشارت وكالة الأنباء إلى أن فرق الإنقاذ تعمل حاليا في الموقع.
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102309/93/1023099347_138:0:2343:1654_1920x0_80_0_0_0ad8800334f139895326e31bbe357bac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تايوان

إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص

13:20 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvidتحطم مروحية "مي-2" (صورة ارشيفية)
تحطم مروحية مي-2 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الأربعاء، أن المروحية المضادة للغواصات التابعة للبحرية التايوانية S-70 تحطمت قبالة ساحل الجزيرة خلال تدريبات، وأصيب أربعة من أفراد الطاقم بجروح.
وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية التي تسيطر عليها الدولة، فإن المروحية كانت تشارك في تدريبات بالقرب من قاعدة تسويينغ البحرية في مدينة كاوشيونغ التايوانية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وحياتهم ليست في خطر.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن فرق الإنقاذ تعمل حاليا في الموقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала