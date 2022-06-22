https://arabic.sputniknews.com/20220622/إعلام-تحطم-مروحية-تابعة-للقوات-الجوية-التايوانية-قبالة-ساحل-الجزيرة-وإصابة-4-أشخاص-1064047023.html
إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص
إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص
ذكرت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الأربعاء، أن المروحية المضادة للغواصات التابعة للبحرية التايوانية S-70 تحطمت قبالة ساحل الجزيرة خلال تدريبات، وأصيب أربعة من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:20+0000
2022-06-22T13:20+0000
2022-06-22T13:20+0000
العالم
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102309/93/1023099347_0:129:2480:1524_1920x0_80_0_0_277278dc061c59276fb2320cc05ae771.jpg
وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية التي تسيطر عليها الدولة، فإن المروحية كانت تشارك في تدريبات بالقرب من قاعدة تسويينغ البحرية في مدينة كاوشيونغ التايوانية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وحياتهم ليست في خطر.وأشارت وكالة الأنباء إلى أن فرق الإنقاذ تعمل حاليا في الموقع.
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102309/93/1023099347_138:0:2343:1654_1920x0_80_0_0_0ad8800334f139895326e31bbe357bac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تايوان
إعلام: تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية التايوانية قبالة ساحل الجزيرة وإصابة 4 أشخاص
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الأربعاء، أن المروحية المضادة للغواصات التابعة للبحرية التايوانية S-70 تحطمت قبالة ساحل الجزيرة خلال تدريبات، وأصيب أربعة من أفراد الطاقم بجروح.
وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية التي تسيطر عليها الدولة، فإن المروحية كانت تشارك في تدريبات بالقرب من قاعدة تسويينغ البحرية في مدينة كاوشيونغ التايوانية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وحياتهم ليست في خطر.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن فرق الإنقاذ تعمل حاليا في الموقع.