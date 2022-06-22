https://arabic.sputniknews.com/20220622/إغلاق-رياض-الأطفال-والمدارس-الابتدائية-في-إسرائيل-بسبب-إضراب-المعلمين-1064043608.html
إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في إسرائيل بسبب إضراب المعلمين
إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في إسرائيل بسبب إضراب المعلمين
أغلقت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في جميع أنحاء إسرائيل، اليوم الأربعاء، بسبب إضراب المعلمين المطالبين بـ"أجور عادلة". 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:38+0000
2022-06-22T12:38+0000
2022-06-22T12:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2f9499a698f01034f807e457ace0b3df.jpg
تل أبيب- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نقابة المعلمين الإسرائيلية نظمت إضرابا ليوم كامل بسبب خلاف مع وزارة المالية في البلاد حول الأجور وظروف العمل.وذكرت الصحيفة أن رياض الأطفال والمدارس كانت تضطر لفتح أبوابها على مدار أيام قبل الأربعاء، متأخرا ساعتين عن الموعد المعتاد، حيث حاول المعلمون ممارسة نفوذهم على السياسيين.وقالت رئيسة نقابة المعلمين يافا بن دافيد في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الثلاثاء: "سنواصل العقوبات حتى تقدم وزارة المالية عرضا ملموسا على الطاولة".خططت وزارة المالية الإسرائيلية لإجراء إصلاح من شأنه أن يقلل من سلطة نقابة المعلمين ويساوى رواتب المعلمين المخضرمين والجدد.وقالت وزارة المالية في بيان، نقلته "تايمز أوف إسرائيل"، إن "سلوك نقابة المعلمين على حساب الآباء والطلاب في هذا الوقت غير واضح لنا على الإطلاق".لن يؤثر الإضراب على الطلاب في الصف السادس وما فوق، الذين أنهوا العام الدراسي بالفعل يوم الاثنين. ينتهي العام الدراسي للمدارس الابتدائية الأسبوع المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/شلل-تام-في-المملكة-المتحدة-بسبب-إضراب-عمالي-هو-الأكبر-منذ-30-عاما-1063900516.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960478_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae946e9b4ab2b7546fb5c50351feb1ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في إسرائيل بسبب إضراب المعلمين
تابعنا عبر
أغلقت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في جميع أنحاء إسرائيل، اليوم الأربعاء، بسبب إضراب المعلمين المطالبين بـ"أجور عادلة".
تل أبيب- سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نقابة المعلمين الإسرائيلية نظمت إضرابا ليوم كامل بسبب خلاف مع وزارة المالية في البلاد حول الأجور وظروف العمل.
وذكرت الصحيفة أن رياض الأطفال والمدارس كانت تضطر لفتح أبوابها على مدار أيام قبل الأربعاء، متأخرا ساعتين عن الموعد المعتاد، حيث حاول المعلمون ممارسة نفوذهم على السياسيين.
وقالت رئيسة نقابة المعلمين يافا بن دافيد في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الثلاثاء: "سنواصل العقوبات حتى تقدم وزارة المالية عرضا ملموسا على الطاولة".
خططت وزارة المالية الإسرائيلية لإجراء إصلاح من شأنه أن يقلل من سلطة نقابة المعلمين ويساوى رواتب المعلمين المخضرمين والجدد.
وقالت وزارة المالية في بيان، نقلته "تايمز أوف إسرائيل"، إن "سلوك نقابة المعلمين على حساب الآباء والطلاب في هذا الوقت غير واضح لنا على الإطلاق".
لن يؤثر الإضراب
على الطلاب في الصف السادس وما فوق، الذين أنهوا العام الدراسي بالفعل يوم الاثنين. ينتهي العام الدراسي للمدارس الابتدائية الأسبوع المقبل.