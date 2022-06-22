https://arabic.sputniknews.com/20220622/إنقاذ-15-بحارا-سوريا-في-أثناء-غرق-سفينتهم-قبالة-الشواطئ-الهندية-1064049536.html

إنقاذ 15 بحارا سوريا في أثناء غرق سفينتهم قبالة الشواطئ الهندية

إنقاذ 15 بحارا سوريا في أثناء غرق سفينتهم قبالة الشواطئ الهندية

بعد نداءات استغاثة أطلقها بحارة سوريون كانوا على متن السفينة قبالة السواحل الهندية، نجحت الجهود التي بذلتها وزارتا النقل والخارجية السوريتين، بإنقاذ طاقم... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T13:51+0000

2022-06-22T13:51+0000

2022-06-22T13:51+0000

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وترفع السفينة "PRINCESS MIRAL" التي كانت تبحر في المياه الإقليمية الهندية، علم دولة (بيليز) الواقعة شمال أمريكا الوسطى، وتعود ملكيتها لمواطن سوري.وحسب نداء الاستغاثة الذي أطلقه أحد البحّارة الذين كانوا على متن السفينة، فإنه بالرغم من مناشدة السلطات الهندية لإنقاذهم بعد تسرب المياه إلى داخل السفينة، إلا أنهم لم يلقوا أي استجابة لاستغاثاتهم.وقال قبرصلي: فور تلقينا نداء الاستغاثة التي أطلقها البحارة لإنقاذهم، أمس الأول، وذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قمنا كسلطة بحرية معنية بمتابعة شؤون البحّارة السوريين، بإرسال كتاب إلى وزارة النقل التي تواصلت مع وزارة الخارجية التي قامت بدورها بالتواصل مع السفارة السورية بالهند.وأكد قبرصلي أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالهند تم تقديم المساعدة الفورية وإجلاء البحارة، خلال ساعات، وهم حالياً بأمان في الهند، مبيناً ان صحتهم جيداً ويتم متابعة وضعهم.وتابع قبرصلي: البحّارة بأمان، والسفارة السورية في "نيودلهي" تتابع وضعهم، وقريباً سيكونوا في وطنهم وبين أهلهم.وكان أحد بحّارة "PRINCESS MIRAL" ناشد في مقطع فيديو تم تداوله، السلطات الهندية والسفارة السورية بالهند، وجميع السفن السورية في المياه الاقليمية، بتقديم المساعدة للسفينة، وإجراء الاتصالات اللازمة بالمعنيين في الهند لإنقاذهم، بسبب تسرب المياه إلى داخل العنابر.وحسب البحّار، رغم مناشدة السلطات الهندية، إلا أنه لم يلقوا أي إجابة من قبل الميناء او السلطات المسؤولة.والسفينة "PRINCESS MIRAL" هي سفينة شحن عامة بنيت عام 1990 (عمرها 32 عامًا)، وتبحر حاليًا تحت علم (بيلي).

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أخبار سوريا اليوم, أخبار الهند اليوم, تقارير سبوتنيك