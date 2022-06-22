https://arabic.sputniknews.com/20220622/إيران-الميزان-التجاري-يسجل-فائضا-بـ605-ملايين-دولار-خلال-3-أشهر-1064059655.html
إيران... الميزان التجاري يسجل فائضا بـ605 ملايين دولار خلال 3 أشهر
إيران... الميزان التجاري يسجل فائضا بـ605 ملايين دولار خلال 3 أشهر
سجل الميزان التجاري في إيران، اليوم الأربعاء، فائضا تجاريا، بلغ 605 ملايين دولار. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:53+0000
2022-06-22T15:53+0000
2022-06-22T15:53+0000
إيران
أخبار إيران
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وأعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، علي رضا مقدسي، الفائض التجاري الذي تم تسجيله في غضون 3 أشهر، بحسب وكالة الأنباء "إرنا".وقال مقدسي إن حجم التجارة الخارجية للبلاد، من دون احتساب العائدات النفطية، بلغ 25 مليارا و500 مليون دولار في غضون الربع الأول من العام الجاري الإيراني – الذي بدأ في 21 مارس/ آذار 2022.وأضاف مقدسي أنه "نظرا لارتفاع الصادرات الإيرانية قياسا بحجم الاستيراد، فقد سجل الميزان التجاري الإيراني خلال الفترة ذاتها، فائضا بـ 605 ملايين دولار".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إيران-تلغي-سعر-الصرف-الرسمي-للدولار-1062083757.html
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إيران, أخبار إيران
إيران... الميزان التجاري يسجل فائضا بـ605 ملايين دولار خلال 3 أشهر
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سجل الميزان التجاري في إيران، اليوم الأربعاء، فائضا تجاريا، بلغ 605 ملايين دولار.
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، علي رضا مقدسي، الفائض التجاري الذي تم تسجيله في غضون 3 أشهر، بحسب وكالة الأنباء "إرنا".
وقال مقدسي إن حجم التجارة الخارجية للبلاد، من دون احتساب العائدات النفطية، بلغ 25 مليارا و500 مليون دولار في غضون الربع الأول من العام الجاري الإيراني – الذي بدأ في 21 مارس/ آذار 2022.
وأضاف مقدسي أنه "نظرا لارتفاع الصادرات الإيرانية
قياسا بحجم الاستيراد، فقد سجل الميزان التجاري الإيراني خلال الفترة ذاتها، فائضا بـ 605 ملايين دولار".