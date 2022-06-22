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اتحاد الكرة المصري يلغي الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لمباراة الأهلي وبيراميدز
اتحاد الكرة المصري يلغي الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لمباراة الأهلي وبيراميدز
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنهاء الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي، المقرر لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:18+0000
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وأنهى مسؤولو الاتحاد ولجنة الحكام، الاتفاق مع الطاقم الأوروبي لإدارة المباراة الأهلي، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وأعلن اتحاد الكرة المصري، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز القادمة، يأتي بناء على طلب النادي الأهلي المصري.ويعلن مسؤولو اتحاد الكرة، عن طاقم الحكام الأوروبي، خلال الساعات المقبلة، بعد إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالمباراة.وخاطب اتحاد الكرة، أكثر من دولة أوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلى وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمحدد لها يوم 26 يونيو الجاري على استاد القاهرة.
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ماتش الأهلي اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

اتحاد الكرة المصري يلغي الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لمباراة الأهلي وبيراميدز

13:18 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / -
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنهاء الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي، المقرر لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري.
وأنهى مسؤولو الاتحاد ولجنة الحكام، الاتفاق مع الطاقم الأوروبي لإدارة المباراة الأهلي، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وأعلن اتحاد الكرة المصري، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز القادمة، يأتي بناء على طلب النادي الأهلي المصري.
ويعلن مسؤولو اتحاد الكرة، عن طاقم الحكام الأوروبي، خلال الساعات المقبلة، بعد إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالمباراة.
وخاطب اتحاد الكرة، أكثر من دولة أوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلى وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمحدد لها يوم 26 يونيو الجاري على استاد القاهرة.
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