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اتفاق بين مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي لتحفيز العلاقات التجارية
اتفاق بين مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي لتحفيز العلاقات التجارية
وقع مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي مذكرة تعاون لتعزيز ودعم الشركات الروسية في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتحفيز العلاقات التجارية... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:58+0000
2022-06-22T12:58+0000
العالم العربي
روسيا
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يعتبر مجال التعاون الأهم هو المساعدة في عقد المنتديات الدولية، والبعثات التجارية، والجولات الترويجية، والمؤتمرات، والندوات، والمعارض والفعاليات العادلة، بما في ذلك المعرض "العربي-إكسبو" ومنتدى "صنع في روسيا"، فضلا عن الدعم الإعلامي والمشاركة المتبادلة في الأحداث الدولية.قالت تاتيانا غفيلافا، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي: "إن تطوير العلاقات التجارية مع دول العالم العربي هو واحدة من أولويات مركز التصدير الروسي في الظروف الحالية. أنا متأكد من أن التعاون مع مجلس الأعمال الروسي العربي سيساعد الشركات المحلية على الترويج للمنتجات المصنوعة في روسيا، وستجد الشركات العربية موردين موثوقين للمنتجات الروسية عالية الجودة".وأضافت: "ليست هذه هي السنة الأولى التي نشهد فيها اهتماما متزايدا بالمشاريع المشتركة بين روسيا والدول العربية. الآن نولي اهتماما خاصا لهذه العلاقات، وأنا متأكد من أن التعاون مع مركز التصدير الروسي سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول العربية".
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العالم العربي, روسيا

اتفاق بين مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي لتحفيز العلاقات التجارية

12:58 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovرئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا،
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة سيدات الأعمال الروسية، تاتيانا غفيلافا، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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وقع مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي مذكرة تعاون لتعزيز ودعم الشركات الروسية في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية.
يعتبر مجال التعاون الأهم هو المساعدة في عقد المنتديات الدولية، والبعثات التجارية، والجولات الترويجية، والمؤتمرات، والندوات، والمعارض والفعاليات العادلة، بما في ذلك المعرض "العربي-إكسبو" ومنتدى "صنع في روسيا"، فضلا عن الدعم الإعلامي والمشاركة المتبادلة في الأحداث الدولية.
قالت تاتيانا غفيلافا، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي: "إن تطوير العلاقات التجارية مع دول العالم العربي هو واحدة من أولويات مركز التصدير الروسي في الظروف الحالية. أنا متأكد من أن التعاون مع مجلس الأعمال الروسي العربي سيساعد الشركات المحلية على الترويج للمنتجات المصنوعة في روسيا، وستجد الشركات العربية موردين موثوقين للمنتجات الروسية عالية الجودة".
وأضافت: "ليست هذه هي السنة الأولى التي نشهد فيها اهتماما متزايدا بالمشاريع المشتركة بين روسيا والدول العربية. الآن نولي اهتماما خاصا لهذه العلاقات، وأنا متأكد من أن التعاون مع مركز التصدير الروسي سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول العربية".
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