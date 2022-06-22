ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية آسام الهندية إلى 89 قتيلا... فيديو
09:26 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 22.06.2022)
© AP Photo / Anupam Nathفيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020
© AP Photo / Anupam Nath
ارتفع عدد قتلى الفيضانات في ولاية آسام الهندية إلى 89 شخصا، بعد مقتل 7 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء.
ونقل تلفزيون الهند عن السلطات قولها إن "5.5 مليون شخص تضرروا من جراء الكارثة الطبيعية".
وأضاف أن "ولايات كاريمغانج وكاتشار من بين أكثر المناطق تضررا".
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The Hovai River overflowed its banks in #Tripura. But without media coverage. #India#flood #flooding #floods #flashflood #tormenta #alluvione #lluvias #lluvia #chuvas #aluvión #banjir #enchete #inundaciones #thunderstorm #monsoon pic.twitter.com/xgWJp19Rbe
وأوضح أن "الفيضانات نتجت عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة لأكثر من أسبوعين، ونتيجة لذلك فاض نهرا براهمابوترا وباراك وغمرت مياههما معظم أنحاء البلاد".
وفي السياق، قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه في يونيو الجاري، هطلت 19528.5 ملم (20.8 بوصة) من الأمطار أو 109% في المتوسط الشهري في الهند.
ووفقا للسلطات الهندية، تسبب الفيضان أيضا في إتلاف أكثر من 100 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية وتسبب في إلغاء العديد من رحلات القطارات أو إيقافها لفترة قصيرة أو تغيير مسارها.
India floods destroy millions of homes and dreams. Currently the government of India is losing its popularity as India faces issues like raping of women, poverty and religious conflicts between hindus and muslims. pic.twitter.com/HE6Hyu8HXW— Mangocat (@Mangoca01400037) June 22, 2022
بدوره، أعلن رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن السلطات المحلية تخطط للإعلان عن حزمة إغاثة طارئة لمساعدة جميع المتضررين.
كما طلبت ديبابراتا سايكيا، زعيمة المعارضة في برلمان ولاية آسام، حزمة مساعدات لا تقل عن 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) من حكومة البلاد لأعمال إعادة الإعمار، وحثت السلطات على إعلان حالة الكارثة الوطنية.