ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 280 شخصا وإصابة 600 آخرين... فيديو
06:45 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 22.06.2022)
© Photo / Durham Universityزلزال
© Photo / Durham University
ارتفع عدد الزلزال الذي ضرب ولاية بكتيكا في أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بختار"، أن "ما لا يقل عن 280 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست".
#BREAKING: As many as 280 people lost their lives and over 600 others were wounded following earthquake in #Paktika and #Khost province on Tuesday night, local officials told #BNA.— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022
The death toll is likely to rise, local officials and residents said. pic.twitter.com/ca10Y8w476
ونقلت عن مسؤولين محليين، قولهم إن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع إذا لم تقدم الحكومة المركزية الدعم والمساعدات اللازمة".
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.
وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".
#BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night's earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured pic.twitter.com/26cXbDYhqk— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) June 22, 2022
وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.
وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.