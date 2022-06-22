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ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 280 شخصا وإصابة 600 آخرين... فيديو
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 280 شخصا وإصابة 600 آخرين... فيديو
ارتفع عدد الزلزال الذي ضرب ولاية بكتيكا في أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:45+0000
2022-06-22T07:09+0000
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وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بختار"، أن "ما لا يقل عن 280 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست".ونقلت عن مسؤولين محليين، قولهم إن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع إذا لم تقدم الحكومة المركزية الدعم والمساعدات اللازمة".وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية". وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 280 شخصا وإصابة 600 آخرين... فيديو

06:45 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 22.06.2022)
© Photo / Durham Universityزلزال
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Photo / Durham University
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ارتفع عدد الزلزال الذي ضرب ولاية بكتيكا في أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بختار"، أن "ما لا يقل عن 280 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست".
ونقلت عن مسؤولين محليين، قولهم إن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع إذا لم تقدم الحكومة المركزية الدعم والمساعدات اللازمة".
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.
وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".
وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.
وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.
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