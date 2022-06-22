https://arabic.sputniknews.com/20220622/ارتفاع-معدل-التضخم-في-المملكة-المتحدة-إلى-91٪-محطما-الرقم-القياسي-في-40-عاما-1064046008.html
ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.1٪ محطما الرقم القياسي في 40 عاما
ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.1٪ محطما الرقم القياسي في 40 عاما
حطم التضخم في المملكة المتحدة رقما قياسيا عمره 40 عاما وارتفع إلى 9.1٪ ، مما تسبب في إضرابات جماعية في البلاد بسبب تدهور مستوى المعيشة، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:09+0000
2022-06-22T13:09+0000
2022-06-22T13:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/39/1026203972_0:128:4621:2727_1920x0_80_0_0_80f736521fe4673cea7360ea23a78979.jpg
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، فقد ارتفع التضخم في مايو/ أيار بنسبة 0.1٪ عن أبريل/ نيسان، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ فبراير 1982، حسبما أفادت صحيفة الغارديان. وأضافت الصحيفة أن أسعار الغذاء والوقود، التي ارتفعت بأسرع معدل سنوي منذ عام 2009، تغذي التضخم وتضع ضغوطا كبيرة على الأسر والسائقين في المملكة المتحدة.ونقلت الصحيفة عن المستشار ريشي سوناك قوله: "أعلم أن الناس قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات مستهدفة لمساعدة العائلات، حيث حصلنا على 1200 جنيه إسترليني [1469 دولارًا] إلى 8 ملايين أسرة أكثر ضعفاً". وأعلن سوناك عن حزمة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه من الدعم الحكومي المستهدف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/39/1026203972_407:0:4214:2855_1920x0_80_0_0_e2100faee8470df8f144a8b7ba9fe039.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.1٪ محطما الرقم القياسي في 40 عاما
تابعنا عبر
حطم التضخم في المملكة المتحدة رقما قياسيا عمره 40 عاما وارتفع إلى 9.1٪ ، مما تسبب في إضرابات جماعية في البلاد بسبب تدهور مستوى المعيشة، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، فقد ارتفع التضخم في مايو/ أيار بنسبة 0.1٪ عن أبريل/ نيسان، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ فبراير 1982، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.
وأضافت الصحيفة أن أسعار الغذاء والوقود، التي ارتفعت بأسرع معدل سنوي منذ عام 2009، تغذي التضخم وتضع ضغوطا كبيرة على الأسر والسائقين في المملكة المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار ريشي سوناك قوله: "أعلم أن الناس قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات مستهدفة لمساعدة العائلات، حيث حصلنا على 1200 جنيه إسترليني [1469 دولارًا] إلى 8 ملايين أسرة أكثر ضعفاً".
وأعلن سوناك عن حزمة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه من الدعم الحكومي المستهدف.