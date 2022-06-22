https://arabic.sputniknews.com/20220622/استثمارات-العالم-في-قطاع-الفحم-سترتفع-10-هذا-العام-مع-القلق-بشأن-أمن-الطاقة-1064042506.html

استثمارات العالم في قطاع الفحم سترتفع 10% هذا العام مع القلق بشأن أمن الطاقة

استثمارات العالم في قطاع الفحم سترتفع 10% هذا العام مع القلق بشأن أمن الطاقة

يتجه الاستثمار العالمي في الطاقة إلى النمو بأكثر من 8% في عام 2022 ليصل إلى 2.4 تريليون دولار، مع زيادة ملحوظة في سلاسل إمداد الفحم. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T12:28+0000

2022-06-22T12:28+0000

2022-06-22T12:28+0000

اقتصاد

العالم

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جاء ذلك في أحدث تقرير عن الاستثمار في الطاقة العالمية من وكالة الطاقة الدولية، والذي نُشر اليوم الأربعاء، وقال إن الاستثمار في الطاقة النظيفة من المقرر أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار هذا العام ويمثل "ما يقرب من ثلاثة أرباع النمو في إجمالي الاستثمار في الطاقة".وأضافت أن "متوسط ​​معدل النمو السنوي للاستثمار في الطاقة النظيفة في السنوات الخمس التي أعقبت توقيع اتفاقية باريس في عام 2015 كان يزيد قليلا على 2%"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".منذ عام 2020، ارتفع هذا المعدل إلى 12%، ووصفت وكالة الطاقة الدولية ذلك بأنه "أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ الدولية، لكنه مع ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".في الوقت نفسه، شهد عام 2021 استثمار ما يقرب من 105 مليارات دولار في ما أطلق عليه "سلسلة توريد الفحم"، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بعام 2020.ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في إمدادات الفحم العالمية بنسبة 10% أخرى في عام 2022 مع استمرار نقص المعروض في جذب مشاريع جديدة.وقالت الوكالة: "بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن تشكل الصين والهند الجزء الأكبر من استثمارات الفحم العالمية في عام 2022".

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