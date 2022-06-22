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https://arabic.sputniknews.com/20220622/اكتشاف-أقدم-سرة-بطن-موثقة-علميا-على-الإطلاق-صور-وفيديو---1064064191.html
اكتشاف أقدم "سرة بطن" موثقة علميا على الإطلاق... صور وفيديو
اكتشاف أقدم "سرة بطن" موثقة علميا على الإطلاق... صور وفيديو
اكتشف علماء الأحافير أقدم "سرة بطن" معروفة وموثقة علميا في الصين، حيث حفظت الطبقات الطينية على جزء ممتاز جدا ورائع من بطن ديناصور. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T18:09+0000
2022-06-22T18:09+0000
علوم
مجتمع
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ورصد العلماء ما اعتبر أول سرة تم اكتشافها على الإطلاق على ديناصور غير طائر، في حفرية عمرها 125 مليون سنة لديناصور ذي قدمين في الصين.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، تنتمي علامة السرة الباهتة المكتشفة إلى زاحف من جنس "Psittacosaurus"، عاش خلال العصر الطباشيري أي منذ 145 مليون إلى 66 مليون سنة مضت.واكتشف العلماء أيضا، بحسب دراسة نشرت في مجلة "BMC Biology"، الأثر الطويل والرفيع للندبة السرية عندما عرّضوا الحفرية لشعاع مركز من ضوء الليزر.وعلى عكس الثدييات، التي تحصل على العناصر الغذائية أثناء فترتها الجنينية من المشيمة، تتغذى أجنة الطيور والزواحف بواسطة كيس "محي" متصل ببطنها من خلال الأوعية الدموية المختلفة.وعندما تفقس هذه الأجنة، يتم امتصاص الكيس "المحي" بالكامل إلى داخل الجسم، تاركا ندبة خطية في البطن تلتئم عادة في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ولكن في بعض الزواحف، مثل التمساح، يمكن أن تدوم الندبة السرية إلى ما بعد النضج الجنسي.وبحسب المقال، يعتبر هذا الاكتشاف المتحجر للسرة هو أول مؤشر على أن الديناصورات ربما كانت لديها ندوب في السرة لم تختف تماما.
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علوم, مجتمع

اكتشاف أقدم "سرة بطن" موثقة علميا على الإطلاق... صور وفيديو

18:09 GMT 22.06.2022
© YouTube// alghaalia.comالسرة
السرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© YouTube// alghaalia.com
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اكتشف علماء الأحافير أقدم "سرة بطن" معروفة وموثقة علميا في الصين، حيث حفظت الطبقات الطينية على جزء ممتاز جدا ورائع من بطن ديناصور.
ورصد العلماء ما اعتبر أول سرة تم اكتشافها على الإطلاق على ديناصور غير طائر، في حفرية عمرها 125 مليون سنة لديناصور ذي قدمين في الصين.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، تنتمي علامة السرة الباهتة المكتشفة إلى زاحف من جنس "Psittacosaurus"، عاش خلال العصر الطباشيري أي منذ 145 مليون إلى 66 مليون سنة مضت.
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واكتشف العلماء أيضا، بحسب دراسة نشرت في مجلة "BMC Biology"، الأثر الطويل والرفيع للندبة السرية عندما عرّضوا الحفرية لشعاع مركز من ضوء الليزر.

وتبدو الندبة أو "سرة البطن" على شكل اختلال طفيف في نمط الجلد والقشور فوق بطن الديناصور، وهي تعادل تقريبا تلك الموجودة في بطن الثدييات.

وعلى عكس الثدييات، التي تحصل على العناصر الغذائية أثناء فترتها الجنينية من المشيمة، تتغذى أجنة الطيور والزواحف بواسطة كيس "محي" متصل ببطنها من خلال الأوعية الدموية المختلفة.
وعندما تفقس هذه الأجنة، يتم امتصاص الكيس "المحي" بالكامل إلى داخل الجسم، تاركا ندبة خطية في البطن تلتئم عادة في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ولكن في بعض الزواحف، مثل التمساح، يمكن أن تدوم الندبة السرية إلى ما بعد النضج الجنسي.
وبحسب المقال، يعتبر هذا الاكتشاف المتحجر للسرة هو أول مؤشر على أن الديناصورات ربما كانت لديها ندوب في السرة لم تختف تماما.
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