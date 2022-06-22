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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الأمير-تشارلز-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-نصب-ضحايا-الإبادة-الجماعية-في-رواندا-1064047163.html
الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا
الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا
وضع الأمير تشارلز إكليلا من الزهور، اليوم الأربعاء، على النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، وذلك في ذكرى الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:22+0000
2022-06-22T13:22+0000
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جاء ذلك خلال أول زيارة يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس".وأوضحت الوكالة أن أمير ويلز وزوجته كاميلا وقفا في صمت أمام النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي، وهو المثوى الأخير لأكثر من 250 ألف ضحية من ضحايا المذابح التي حدثت منذ نحو ثلاثة عقود.في السياق ذاته، وقع الزوجان الملكيان بطاقة تذكارية أرفقاها بإكليل من الزهور البيضاء وضعاهما على النصب التذكاري للضحايا، كما تحدثا مع الناجين من الإبادة الجماعية التي قتل فيها حوالي 800000 شخص معظمهم من التوتسي على يد قوات الهوتو المتطرفة بين أبريل ويوليو 1994.يُعد النصب التذكاري، الذي يضم رفات وبقايا من الملابس، بمثابة شهادة على أهوال الإبادة الجماعية، ومزارا لكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور رواندا.كما قام تشارلز وكاميلا بجولة في المتحف التذكاري حيث شاهدا صور الضحايا وممتلكاتهم، واستمعا إلى روايات شخصية عن عمليات القتل.وكان الزوجان الملكيان قد وصلا في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إلى رواندا حيث يمثّل أمير ويلز والدته الملكة إليزابيث الثانية في قمة الكومنولث هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يصل قادة العديد من دول الكومنولث إلى كيغالي في الأيام المقبلة لحضور الاجتماع المؤلف من 54 عضوا من المستعمرات البريطانية السابقة بشكل رئيسي.وفي وقت سابق، أدان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 73 عاما، قرار الحكومة البريطانية بطرد مهاجرين إلى رواندا، واصفا القرار بأنه "مروع"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".ورفضت محكمة عليا في لندن، دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بتعطيل قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا.ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمه، قوله إن الأمير تشارلز كان محبطا للغاية من سياسة التعامل مع اللاجئين التي ينتهجها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت من المتوقع أن يمثل فيه الأمير الملكة إليزابيث الثانية في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في العاصمة الرواندية كيغالي غدا الخميس.
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أخبار العالم الآن, بريطانيا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا

13:22 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / TOBY MELVILLEولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع زوجته، كاميلا باركر
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع زوجته، كاميلا باركر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / TOBY MELVILLE
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وضع الأمير تشارلز إكليلا من الزهور، اليوم الأربعاء، على النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، وذلك في ذكرى الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994.
جاء ذلك خلال أول زيارة يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس".
وأوضحت الوكالة أن أمير ويلز وزوجته كاميلا وقفا في صمت أمام النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي، وهو المثوى الأخير لأكثر من 250 ألف ضحية من ضحايا المذابح التي حدثت منذ نحو ثلاثة عقود.
في السياق ذاته، وقع الزوجان الملكيان بطاقة تذكارية أرفقاها بإكليل من الزهور البيضاء وضعاهما على النصب التذكاري للضحايا، كما تحدثا مع الناجين من الإبادة الجماعية التي قتل فيها حوالي 800000 شخص معظمهم من التوتسي على يد قوات الهوتو المتطرفة بين أبريل ويوليو 1994.
يُعد النصب التذكاري، الذي يضم رفات وبقايا من الملابس، بمثابة شهادة على أهوال الإبادة الجماعية، ومزارا لكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور رواندا.
كما قام تشارلز وكاميلا بجولة في المتحف التذكاري حيث شاهدا صور الضحايا وممتلكاتهم، واستمعا إلى روايات شخصية عن عمليات القتل.
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وكان الزوجان الملكيان قد وصلا في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إلى رواندا حيث يمثّل أمير ويلز والدته الملكة إليزابيث الثانية في قمة الكومنولث هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يصل قادة العديد من دول الكومنولث إلى كيغالي في الأيام المقبلة لحضور الاجتماع المؤلف من 54 عضوا من المستعمرات البريطانية السابقة بشكل رئيسي.
وفي وقت سابق، أدان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 73 عاما، قرار الحكومة البريطانية بطرد مهاجرين إلى رواندا، واصفا القرار بأنه "مروع"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".
ورفضت محكمة عليا في لندن، دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بتعطيل قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمه، قوله إن الأمير تشارلز كان محبطا للغاية من سياسة التعامل مع اللاجئين التي ينتهجها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت من المتوقع أن يمثل فيه الأمير الملكة إليزابيث الثانية في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في العاصمة الرواندية كيغالي غدا الخميس.
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