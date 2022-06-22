https://arabic.sputniknews.com/20220622/الاتحاد-الأوروبي-قد-يلقى-مصير-الاتحاد-السوفيتي-الخارجية-الفرنسية-ترد-على-توقعات-ميدفيديف-1064029046.html
الاتحاد الأوروبي قد يلقى مصير الاتحاد السوفيتي.. الخارجية الفرنسية ترد على توقعات ميدفيديف
الاتحاد الأوروبي قد يلقى مصير الاتحاد السوفيتي.. الخارجية الفرنسية ترد على توقعات ميدفيديف
انتبهت سلطات الاتحاد الأوروبي إلى كلام الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول مصير الاتحاد الأوروبي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:45+0000
2022-06-22T09:45+0000
2022-06-22T09:45+0000
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فمثلا، صدر تعليق على كلام ميدفيديف من قبل الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الأوروبية لدى وزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون.وبحسب بون فإن كلام ميدفيديف يعكس الموقف الروسي غير الودي حيال المشروع الأوروبي الوحدوي.وقد قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليًا، تعقيبا على قرار المفوضية الأوروبية التي تمنّت على قادة الاتحاد الأوروبي أن يوافقوا على ترشح جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين (أوكرانيا ومولدافيا) للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي قد يلقى نفس مصير الاتحاد السوفيتي، ملمحا إلى احتمال أن يزول الاتحاد الأوروبي من الوجود قبل أن يصبح مستعدا لقبول أوكرانيا.وقال بون تعقيبا على تصريحات ميدفيديف: "إنه لشرف كبير لنا أن تعبر روسيا عن عدم حبها للاتحاد الأوروبي".واعتبر بون أن أوكرانيا أكدت أهمية الاتحاد الأوروبي حينما قدمت طلب الترشح للحصول على عضويته.
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روسيا, العالم
الاتحاد الأوروبي قد يلقى مصير الاتحاد السوفيتي.. الخارجية الفرنسية ترد على توقعات ميدفيديف
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انتبهت سلطات الاتحاد الأوروبي إلى كلام الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول مصير الاتحاد الأوروبي.
فمثلا، صدر تعليق على كلام ميدفيديف من قبل الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الأوروبية لدى وزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون.
وبحسب بون فإن كلام ميدفيديف يعكس الموقف الروسي غير الودي حيال المشروع الأوروبي الوحدوي.
وقد قال دميتري ميدفيديف
، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليًا، تعقيبا على قرار المفوضية الأوروبية التي تمنّت على قادة الاتحاد الأوروبي أن يوافقوا على ترشح جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين (أوكرانيا ومولدافيا) للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي قد يلقى نفس مصير الاتحاد السوفيتي، ملمحا إلى احتمال أن يزول الاتحاد الأوروبي من الوجود قبل أن يصبح مستعدا لقبول أوكرانيا.
وقال بون تعقيبا على تصريحات ميدفيديف: "إنه لشرف كبير لنا أن تعبر روسيا عن عدم حبها للاتحاد الأوروبي".
واعتبر بون أن أوكرانيا أكدت أهمية الاتحاد الأوروبي حينما قدمت طلب الترشح للحصول على عضويته.