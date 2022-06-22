https://arabic.sputniknews.com/20220622/الانضمام-إلى-روسيا-كيف؟-1064018655.html
الانضمام إلى روسيا.. كيف؟
الانضمام إلى روسيا.. كيف؟
تحدث ممثل أحد الأقاليم الروسية لدى الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك" حول كيفية استعادة الوحدة بين مناطق روسية، تابعة لجمهورية أوكرانيا حاليًا، وروسيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:36+0000
2022-06-22T06:36+0000
2022-06-22T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غيورغي مرادوف، ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية، في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في جنوب أوكرانيا:وشدد على ضرورة أن تندمج المناطق المحررة في روسيا مثلما فعل إقليمه القرم.ونُقلت تبعية شبه جزيرة القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.وأشار مرادوف إلى أن المناطق المحررة كانت قد بدأت السير إلى استعادة الوحدة مع روسيا بطرق شتى منها حصول السكان المحليين على بطاقات الهوية الروسية.وقد تخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه، يطل على بحر آزوف، من التبعية للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الانضمام إلى روسيا.. كيف؟
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تحدث ممثل أحد الأقاليم الروسية لدى الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك" حول كيفية استعادة الوحدة بين مناطق روسية، تابعة لجمهورية أوكرانيا حاليًا، وروسيا.
وقال
غيورغي مرادوف، ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية، في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في جنوب أوكرانيا:
يوجد أكثر من سبيل لاستعادة الوحدة بين مناطق محررة وروسيا الاتحادية، فيمكن أن يتم ذلك عبر الاستفتاء الشعبي أو بموجب قرار صادر عن المجالس التشريعية المحلية.
وشدد على ضرورة أن تندمج المناطق المحررة في روسيا مثلما فعل إقليمه القرم.
ونُقلت تبعية شبه جزيرة القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.
وأشار مرادوف إلى أن المناطق المحررة كانت قد بدأت السير إلى استعادة الوحدة مع روسيا بطرق شتى منها حصول السكان المحليين على بطاقات الهوية الروسية.
وقد تخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه، يطل على بحر آزوف، من التبعية للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.