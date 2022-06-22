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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الانضمام-إلى-روسيا-كيف؟-1064018655.html
الانضمام إلى روسيا.. كيف؟
الانضمام إلى روسيا.. كيف؟
تحدث ممثل أحد الأقاليم الروسية لدى الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك" حول كيفية استعادة الوحدة بين مناطق روسية، تابعة لجمهورية أوكرانيا حاليًا، وروسيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:36+0000
2022-06-22T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غيورغي مرادوف، ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية، في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في جنوب أوكرانيا:وشدد على ضرورة أن تندمج المناطق المحررة في روسيا مثلما فعل إقليمه القرم.ونُقلت تبعية شبه جزيرة القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.وأشار مرادوف إلى أن المناطق المحررة كانت قد بدأت السير إلى استعادة الوحدة مع روسيا بطرق شتى منها حصول السكان المحليين على بطاقات الهوية الروسية.وقد تخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه، يطل على بحر آزوف، من التبعية للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الانضمام إلى روسيا.. كيف؟

06:36 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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تحدث ممثل أحد الأقاليم الروسية لدى الرئاسة الروسية لـ"سبوتنيك" حول كيفية استعادة الوحدة بين مناطق روسية، تابعة لجمهورية أوكرانيا حاليًا، وروسيا.
وقال غيورغي مرادوف، ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية، في إشارة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في جنوب أوكرانيا:
يوجد أكثر من سبيل لاستعادة الوحدة بين مناطق محررة وروسيا الاتحادية، فيمكن أن يتم ذلك عبر الاستفتاء الشعبي أو بموجب قرار صادر عن المجالس التشريعية المحلية.
وشدد على ضرورة أن تندمج المناطق المحررة في روسيا مثلما فعل إقليمه القرم.
ونُقلت تبعية شبه جزيرة القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي. واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.
وأشار مرادوف إلى أن المناطق المحررة كانت قد بدأت السير إلى استعادة الوحدة مع روسيا بطرق شتى منها حصول السكان المحليين على بطاقات الهوية الروسية.
وقد تخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه، يطل على بحر آزوف، من التبعية للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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