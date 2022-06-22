https://arabic.sputniknews.com/20220622/البرلمان-الليبي-يستنكر-لقاء-الاتحاد-الأفريقي-بحكومة-الوحدة-في-طرابلس-ويدعوه-إلى-توضيح-فوري-1064025910.html

البرلمان الليبي يستنكر لقاء الاتحاد الأفريقي بحكومة الوحدة في طرابلس ويدعوه إلى توضيح فوري

البرلمان الليبي يستنكر لقاء الاتحاد الأفريقي بحكومة الوحدة في طرابلس ويدعوه إلى توضيح فوري

استنكر مجلس النواب الليبي زيارة وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود غاكوسو، إلى طرابلس ولقاءه مع حكومة الوحدة الوطنية، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى توضيح ملابسات... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T09:00+0000

2022-06-22T09:00+0000

2022-06-22T09:00+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، في بيان لها، إنها "تدين لقاء وفد من الاتحاد الإفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونغو، جان كلود جاسكو، رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في العاصمة طرابلس".وأعربت اللجنة، عن "استيائها من موقف الاتحاد الأفريقي، واعتبرته انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد الأفريقي، وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء والأعراف الديمقراطية".ووصفت، الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو، بأنها "انحياز سافر لطرف معين، وتجاهل لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي، الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها".ودعت الاتحاد الأفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد، بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/باشاغا-يحث-المجتمع-الدولي-على-عدم-التعامل-مع-حكومة-الوحدة-الليبية-منتهية-الصلاحية-1064016017.html

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أخبار ليبيا اليوم