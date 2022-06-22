https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-نقود-الاحتياطي-إم-أو-إلى-1196-تريليون-جنيه-1064038016.html
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
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وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.كما كشفت بيانات البنك المركزي أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/هل-يلجأ-المركزي-المصري-إلى-رفع-نسبة-الفائدة-مجددا-1063793040.html
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البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه.
وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.
كما كشفت بيانات البنك المركزي
أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.
يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.