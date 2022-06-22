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https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-نقود-الاحتياطي-إم-أو-إلى-1196-تريليون-جنيه-1064038016.html
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:37+0000
2022-06-22T11:37+0000
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وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.كما كشفت بيانات البنك المركزي أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
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البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه

11:37 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه.
وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.
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كما كشفت بيانات البنك المركزي أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.
يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
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