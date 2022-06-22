https://arabic.sputniknews.com/20220622/البيت-الأبيض-القمح-والمواد-الغذائية-الروسية-خارج-العقوبات-ويمكن-للدول-استيرادها-1064068278.html

البيت الأبيض: القمح والمواد الغذائية الروسية خارج العقوبات ويمكن للدول استيرادها

البيت الأبيض: القمح والمواد الغذائية الروسية خارج العقوبات ويمكن للدول استيرادها

قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جون فينر يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات والدول لاستيراد الحبوب... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T20:06+0000

2022-06-22T20:06+0000

2022-06-22T20:06+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/08/1043000861_0:270:2732:1807_1920x0_80_0_0_7b4b3cd4996eb3c6f64cbc06fe5a57c3.jpg

وقال فينر خلال منتدى رفيع المستوى حول الأزمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "لا نخطط لإعاقة صادرات الحبوب الروسية، ولا تنطبق عقوباتنا على المنتجات الغذائية الروسية. علاوة على ذلك، نريد أن ننقل بوضوح إلى موزعي المواد الغذائية والدول الأخرى أنه يمكنهم استيراد الحبوب الروسية دون أي مخاطرة في قوائم العقوبات لدينا".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وشدد البيان على أن وفدا وزارة الدفاع الروسية والتركية شددا على أهمية التعاون الثنائي، مما جعل من الممكن ضمان الخروج من ميناء ماريوبول، بما في ذلك سفينة الشحن التركية "آزوف كونكورد". وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المشاورات.وبدورها قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم التوصل إلى اتفاق في موسكو بشأن الحاجة إلى مفاوضات رباعية حول "قضية الحبوب".أعلن تلفزيون "milliyet" الرسمي التركي، يوم أمس الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.كما أعلنت القناة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة اجتماعات بشأن قضية الحبوب منذ يوم أمس. كما أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لأول مرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تحول-مبنى-سكنيا-إلى-مركز-إسناد-1064066027.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم