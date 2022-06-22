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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تتفهم-مخاوف-روسيا-المشروعة-في-مجال-الأمن-ومستعدة-لمعالجتها-1064051636.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن ومستعدة لمعالجتها
الخارجية الأمريكية: واشنطن تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن ومستعدة لمعالجتها
أعلنت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أكدت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس، أنها تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:08+0000
2022-06-22T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت شيرمان في كلمة لها خلال منتدى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوضع في روسيا وأوكرانيا: "حتى اليوم الأول [من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا] كنا منخرطين بنشاط في العملية الدبلوماسية. لقد كنت على اتصال شخصي مع زملائي الروس".وأضافت: "لقد قلت لهم نعم نحن نتفهم أن لديكم بعض المخاوف المشروعة في مجال الأمن وهناك طرق كثيرة يمكننا من خلالها العمل من أجل معالجتها".وبحسب شيرمان، فإن القيادة الروسية أصرت خلال محادثاتها مع واشنطن على عودة الناتو إلى ما كان عليه عام 1997، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة "أمرا سخيفا".وتابعت: "على الدول أن تتخذ قرارها بشأن انضمامها إلى الحلف بشكل مستقل، ولا يمكن للدول الأخرى أن تتخذ هذه القرارات نيابة عنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-وفاة-أحد-مواطنيها-في-أوكرانيا-1063996293.html
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العالم, روسيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن ومستعدة لمعالجتها

14:08 GMT 22.06.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلنت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أكدت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس، أنها تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن ومستعدة للعمل على معالجتها.
وقالت شيرمان في كلمة لها خلال منتدى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوضع في روسيا وأوكرانيا: "حتى اليوم الأول [من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا] كنا منخرطين بنشاط في العملية الدبلوماسية. لقد كنت على اتصال شخصي مع زملائي الروس".
وأضافت: "لقد قلت لهم نعم نحن نتفهم أن لديكم بعض المخاوف المشروعة في مجال الأمن وهناك طرق كثيرة يمكننا من خلالها العمل من أجل معالجتها".
وبحسب شيرمان، فإن القيادة الروسية أصرت خلال محادثاتها مع واشنطن على عودة الناتو إلى ما كان عليه عام 1997، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة "أمرا سخيفا".
وتابعت: "على الدول أن تتخذ قرارها بشأن انضمامها إلى الحلف بشكل مستقل، ولا يمكن للدول الأخرى أن تتخذ هذه القرارات نيابة عنها".
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