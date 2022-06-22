عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نشاطات-لافروف-المستقبلية-1064025214.html
الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية
الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:44+0000
2022-06-22T08:44+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062645958_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_17608f9ac229d81af594d3ef52a23dac.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".كما أشارت زاخاروفا إلى عزم الوزير لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062645958_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_8816eaa424745fda2a4ab570f22d48e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية

08:44 GMT 22.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".
كما أشارت زاخاروفا إلى عزم الوزير لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.
ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала