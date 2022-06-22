https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نشاطات-لافروف-المستقبلية-1064025214.html
الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية
الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:44+0000
2022-06-22T08:44+0000
2022-06-22T08:44+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".كما أشارت زاخاروفا إلى عزم الوزير لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تعلن عن نشاطات لافروف المستقبلية
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كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".
كما أشارت زاخاروفا إلى عزم الوزير لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.
ويضغط عدد من الحكومات الغربية على إندونيسيا لإقناع سلطات البلاد بسحب دعوة الرئيس الروسي للقمة بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي رفضت الحكومة الإندونيسية القيام بها، لكنها وافقت بدلاً من ذلك على دعوة
فلاديمير زيلينسكي إلى القمة باعتباره زائرا.