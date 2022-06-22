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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-لافروف-يعتزم-لقاء-الرئيس-الإيراني-في-طهران-1064038873.html
الخارجية الروسية: لافروف يعتزم لقاء الرئيس الإيراني في طهران
الخارجية الروسية: لافروف يعتزم لقاء الرئيس الإيراني في طهران
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوزير سيرغي لافروف يعتزم لقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال زيارته المقررة إلى طهران في الأيام... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:58+0000
2022-06-22T11:58+0000
روسيا
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ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي بيانا جاء فيه: "من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طهران يومي 22 و23 حزيران / يونيو، وذلك في إطار استمرار الحوار المنتظم بين البلدين".وأضاف البيان: "من المقرر أيضا إجراء مفاوضات مع نظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان فضلا عن لقاء مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي".وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل.ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".كما أشارت زاخاروفا إلى عزم لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.
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الخارجية الروسية: لافروف يعتزم لقاء الرئيس الإيراني في طهران

11:58 GMT 22.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوزير سيرغي لافروف يعتزم لقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال زيارته المقررة إلى طهران في الأيام المقبلة.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي بيانا جاء فيه: "من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طهران يومي 22 و23 حزيران / يونيو، وذلك في إطار استمرار الحوار المنتظم بين البلدين".
وأضاف البيان: "من المقرر أيضا إجراء مفاوضات مع نظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان فضلا عن لقاء مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي".
وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أبرز النشاطات التي سيقوم بها وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشهر المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا التي قالت إن "وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "كما من المقرر أن يقوم الوزير لافروف بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو".
كما أشارت زاخاروفا إلى عزم لافروف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.
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