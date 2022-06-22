https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-نحترم-موقف-كازاخستان-بشأن-دونيتسك-والاختلاف-لا-يفسد-العلاقات-بيننا-1064032446.html
الخارجية الروسية: نحترم موقف كازاخستان بشأن دونيتسك والاختلاف لا يفسد العلاقات بيننا
الخارجية الروسية: نحترم موقف كازاخستان بشأن دونيتسك والاختلاف لا يفسد العلاقات بيننا
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على موقف كازاخستان من وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T10:39+0000
2022-06-22T10:39+0000
2022-06-22T10:39+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد، إن "موقف كازاخستان وروسيا ليس مشتركا وبالتالي لكل واحدة منهما وجهة نظر مختلفة، ولكن ليس على مثال الدول الغربية".وأضافت زاخاروفا قائلة: "أود أن أقول إن ما قيل خلال منتدى سان بطرسبورغ الدولي برأيي يتلخص في حقيقة أن كازاخستان لديها مصالح وطنية وموقف خاص بهذه القضية وذلك لن يفسد العلاقة معها وسنستمر بتطوير التعاون الشامل في الكثير من المجالات". وتابعت زاخاروفا قائلة: "نظل شركاء تجاريين واقتصاديين ذوي أولوية لبعضنا البعض وأود أن أذكركم بأن مسار موسكو ونور سلطان بشأن بناء علاقات تحالف وثيقة وعلاقات تكامل متبادلة المنفعة لم ولن يتغير".
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روسيا
الخارجية الروسية: نحترم موقف كازاخستان بشأن دونيتسك والاختلاف لا يفسد العلاقات بيننا
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على موقف كازاخستان من وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد، إن "موقف كازاخستان وروسيا ليس مشتركا وبالتالي لكل واحدة منهما وجهة نظر مختلفة، ولكن ليس على مثال الدول الغربية".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "أود أن أقول إن ما قيل خلال منتدى سان بطرسبورغ الدولي
برأيي يتلخص في حقيقة أن كازاخستان لديها مصالح وطنية وموقف خاص بهذه القضية وذلك لن يفسد العلاقة معها وسنستمر بتطوير التعاون الشامل في الكثير من المجالات".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "نظل شركاء تجاريين واقتصاديين ذوي أولوية لبعضنا البعض وأود أن أذكركم بأن مسار موسكو ونور سلطان بشأن بناء علاقات تحالف وثيقة وعلاقات تكامل متبادلة المنفعة لم ولن يتغير".