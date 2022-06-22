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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الألمانية-سنسلم-أوكرانيا-3-أنظمة-إم-إل-آر-إس-1064038758.html
الدفاع الألمانية: سنسلم أوكرانيا 3 أنظمة "إم إل آر إس"
الدفاع الألمانية: سنسلم أوكرانيا 3 أنظمة "إم إل آر إس"
قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، اليوم الأربعاء، إن التسليم القادم للأسلحة إلى أوكرانيا سيشمل ثلاثة أنظمة "MLRS". 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:53+0000
2022-06-22T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوزيرة: "الاستعدادات جارية للتسليم التالي والذي يشمل منظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة، وقد يبدأ تدريب الجنود في وقت مبكر من يوليو/ تموز القادم.. وستتم عمليات التسليم فور الانتهاء من التدريبات".وأشارت لامبرخت إلى إن الوزارة ستواصل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، دون إعطاء تفاصيل عن المواعيد وطرق التسليم لأسباب أمنية. في وقت سابق، تم نشر قوائم بالأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، وكذلك المزمع تسليمها، على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الألماني.يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهمت في وقت سابق الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/زاخاروفا-الأسلحة-التي-يرسلها-الغرب-إلى-أوكرانيا-ستعود-إليهم-عبر-السوق-السوداء-1063746982.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الألمانية: سنسلم أوكرانيا 3 أنظمة "إم إل آر إس"

11:53 GMT 22.06.2022
© YouTube.comالجيش الألماني
الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، اليوم الأربعاء، إن التسليم القادم للأسلحة إلى أوكرانيا سيشمل ثلاثة أنظمة "MLRS".
وأضافت الوزيرة: "الاستعدادات جارية للتسليم التالي والذي يشمل منظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة، وقد يبدأ تدريب الجنود في وقت مبكر من يوليو/ تموز القادم.. وستتم عمليات التسليم فور الانتهاء من التدريبات".
وأشارت لامبرخت إلى إن الوزارة ستواصل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، دون إعطاء تفاصيل عن المواعيد وطرق التسليم لأسباب أمنية.
في وقت سابق، تم نشر قوائم بالأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، وكذلك المزمع تسليمها، على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الألماني.
يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهمت في وقت سابق الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
زاخاروفا: الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا ستعود إليهم عبر السوق السوداء
16 يونيو, 20:36 GMT
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