https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الألمانية-كييف-أعطت-ضمانات-بأن-الأسلحة-الموردة-ستستخدم-فقط-للدفاع-وليس-لقصف-الأراضي-الروسية-1064039188.html

الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية

الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم حصرا للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T11:56+0000

2022-06-22T11:56+0000

2022-06-22T12:13+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، في البرلمان الألماني: "نحن نتفاوض مع بولندا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا لإمداد كييف بالأسلحة. هذا ما تجري مناقشته في الوقت الحالي".وأضافت أنها لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات، لكنها أعربت عن أملها في أن يتم نقل الأسلحة القديمة من قبل هذه الدول مقابل معدات عسكرية ألمانية.وتابعت: "لم نكن بحاجة للمطالبة بتأكيدات أو ضمانات، أوكرانيا نفسها أعطت هذه التأكيدات والضمانات. الزميل (وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف)، كان في بروكسل الأسبوع الماضي، وشارك في اجتماعات مختلفة لتقديم هذه الضمانات نيابة عن أوكرانيا، بأن تستخدم هذه الأسلحة فقط للدفاع عن النفس، لن يكون هناك قصف للأراضي الروسية".أرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة متجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "يلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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