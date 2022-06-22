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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الألمانية-كييف-أعطت-ضمانات-بأن-الأسلحة-الموردة-ستستخدم-فقط-للدفاع-وليس-لقصف-الأراضي-الروسية-1064039188.html
الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية
الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم حصرا للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:56+0000
2022-06-22T12:13+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، في البرلمان الألماني: "نحن نتفاوض مع بولندا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا لإمداد كييف بالأسلحة. هذا ما تجري مناقشته في الوقت الحالي".وأضافت أنها لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات، لكنها أعربت عن أملها في أن يتم نقل الأسلحة القديمة من قبل هذه الدول مقابل معدات عسكرية ألمانية.وتابعت: "لم نكن بحاجة للمطالبة بتأكيدات أو ضمانات، أوكرانيا نفسها أعطت هذه التأكيدات والضمانات. الزميل (وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف)، كان في بروكسل الأسبوع الماضي، وشارك في اجتماعات مختلفة لتقديم هذه الضمانات نيابة عن أوكرانيا، بأن تستخدم هذه الأسلحة فقط للدفاع عن النفس، لن يكون هناك قصف للأراضي الروسية".أرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة متجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "يلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html
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الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية

11:56 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 22.06.2022)
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© flickr.com / Caribb
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم حصرا للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، في البرلمان الألماني: "نحن نتفاوض مع بولندا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا لإمداد كييف بالأسلحة. هذا ما تجري مناقشته في الوقت الحالي".
وأضافت أنها لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات، لكنها أعربت عن أملها في أن يتم نقل الأسلحة القديمة من قبل هذه الدول مقابل معدات عسكرية ألمانية.
وتابعت: "لم نكن بحاجة للمطالبة بتأكيدات أو ضمانات، أوكرانيا نفسها أعطت هذه التأكيدات والضمانات. الزميل (وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف)، كان في بروكسل الأسبوع الماضي، وشارك في اجتماعات مختلفة لتقديم هذه الضمانات نيابة عن أوكرانيا، بأن تستخدم هذه الأسلحة فقط للدفاع عن النفس، لن يكون هناك قصف للأراضي الروسية".
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أرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة متجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "يلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
فيكتور يانوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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