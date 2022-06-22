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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-مليوني-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا--1064016357.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من مليوني شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من مليوني شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنه تم إجلاء أكثر من مليوني شخص إلى روسيا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا منذ بدء... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T01:25+0000
2022-06-22T01:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 2،947 شخصا، من بينهم 3826 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف ميزينتسيف، والذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "بشكل عام، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء 2,002,773 شخصا، من بينهم 318,144 طفلا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من مليوني شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا

01:25 GMT 22.06.2022
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنه تم إجلاء أكثر من مليوني شخص إلى روسيا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 2،947 شخصا، من بينهم 3826 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
وأضاف ميزينتسيف، والذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "بشكل عام، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء 2,002,773 شخصا، من بينهم 318,144 طفلا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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