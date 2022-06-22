https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-5-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1064027179.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:14+0000
2022-06-22T09:14+0000
2022-06-22T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي خمسة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سيدوروفو وفيرخنيايا كامينكا من جمهورية دونيتسك وميروبول، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى قوى عاملة ومعدات عسكرية في 151 منطقة".وأضاف البيان: "في منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك، بسبب تهديد هزيمة وحدات الآلية 14 و24 من الجيش الأوكراني، قامت القيادة الأوكرانية بإجلاء ما يصل إلى 30 جريحا وثمانية قتلى من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ليلا لمنعهم من الوقوع في قبضة وحدات القوات المسلحة الروسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد
09:14 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي خمسة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سيدوروفو وفيرخنيايا كامينكا من جمهورية دونيتسك وميروبول، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى قوى عاملة ومعدات عسكرية في 151 منطقة".
وأضاف البيان: "في منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك، بسبب تهديد هزيمة وحدات الآلية 14 و24 من الجيش الأوكراني، قامت القيادة الأوكرانية بإجلاء ما يصل إلى 30 جريحا وثمانية قتلى من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ليلا لمنعهم من الوقوع في قبضة وحدات القوات المسلحة الروسية".