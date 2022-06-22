https://arabic.sputniknews.com/20220622/الرئيس-الصيني-علينا-تشجيع-التدفق-الحر-لرأس-المال-والتكنولوجيا-1064047660.html
الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا
الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إنه يجب بذل الجهود من أجل البقاء في حالة انفتاح وشمول. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:24+0000
2022-06-22T13:24+0000
2022-06-22T13:24+0000
الصين
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جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الصيني، في مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".ودعا شي جين بينغ إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق تنمية القوى المنتجة لتعزيز التنمية السليمة للعولمة.وصرح الرئيس الصيني، بأنه "يتعين علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا والظهور المستمر للابتكار والحكمة من أجل حشد تضافر النمو الاقتصادي العالمي".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-الياباني-الحفاظ-على-علاقات-مستقرة-وبناءة-مع-الصين-أمر-بالغ-الأهمية-1063977250.html
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الصين
الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إنه يجب بذل الجهود من أجل البقاء في حالة انفتاح وشمول.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الصيني، في مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ودعا شي جين بينغ إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق تنمية القوى المنتجة لتعزيز التنمية السليمة للعولمة.
وصرح الرئيس الصيني
، بأنه "يتعين علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا والظهور المستمر للابتكار والحكمة من أجل حشد تضافر النمو الاقتصادي العالمي".