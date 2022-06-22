عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الرئيس-الصيني-علينا-تشجيع-التدفق-الحر-لرأس-المال-والتكنولوجيا-1064047660.html
الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا
الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إنه يجب بذل الجهود من أجل البقاء في حالة انفتاح وشمول. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:24+0000
2022-06-22T13:24+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a13f52dad69ecd41e73c163c65b3f62.jpg
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الصيني، في مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".ودعا شي جين بينغ إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق تنمية القوى المنتجة لتعزيز التنمية السليمة للعولمة.وصرح الرئيس الصيني، بأنه "يتعين علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا والظهور المستمر للابتكار والحكمة من أجل حشد تضافر النمو الاقتصادي العالمي".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-الياباني-الحفاظ-على-علاقات-مستقرة-وبناءة-مع-الصين-أمر-بالغ-الأهمية-1063977250.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ce2c2a15fd98290548566154fc3f8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

الرئيس الصيني: علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا

13:24 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إنه يجب بذل الجهود من أجل البقاء في حالة انفتاح وشمول.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الصيني، في مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
رئيس وزراء اليابان: الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية
أمس, 10:59 GMT
ودعا شي جين بينغ إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق تنمية القوى المنتجة لتعزيز التنمية السليمة للعولمة.
وصرح الرئيس الصيني، بأنه "يتعين علينا تشجيع التدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا والظهور المستمر للابتكار والحكمة من أجل حشد تضافر النمو الاقتصادي العالمي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала