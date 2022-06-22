https://arabic.sputniknews.com/20220622/السعودية-ترفع-تعليق-سفر-مواطنيها-إلى-4-دول-بينها-تركيا-1064032729.html
السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى 4 دول بينها تركيا
السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى 4 دول بينها تركيا
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأربعاء، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول بينها تركيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T10:59+0000
2022-06-22T10:59+0000
2022-06-22T10:59+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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يُذكر أن السعودية قررت، مطلع الشهر الجاري، رفع تعليق السفر أيضا إلى إندونيسيا بعد متابعة الوضع الفيروسي، وذلك وفقا لبيان من الداخلية السعودية.وفي الـ13 من الشهر الجاري، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان، "رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".وشملت تلك الإجراءات "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية".كما تضمنت أن "تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجوازات-السعودية-تكشف-السن-القانوني-للسماح-بالسفر-دون-تصريح-1063295686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى 4 دول بينها تركيا
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأربعاء، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول بينها تركيا.
وقالت الهيئة في بيان لها: "السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين السعوديين برحلات مباشرة أو غير مباشرة إلى كل من الهند، تركيا، إثيوبيا، وفيتنام".
يُذكر أن السعودية
قررت، مطلع الشهر الجاري، رفع تعليق السفر أيضا إلى إندونيسيا بعد متابعة الوضع الفيروسي، وذلك وفقا لبيان من الداخلية السعودية.
وفي الـ13 من الشهر الجاري، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان، "رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".
وشملت تلك الإجراءات "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية".
كما تضمنت أن "تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".